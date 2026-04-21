Por Redacción EC

Actualmente, Mayra Goñi, quien es uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana, alcanzó notoriedad desde muy joven al formar parte de grandes producciones nacionales, como en la miniserie ‘Yuru: la princesa amazónica’. Gracias a su talento, logró consolidarse como una de las figuras de diversas telenovelas, entre ellas ‘Ven, baila, quinceañera’, ‘Los Vílchez’ y, recientemente, ‘Valentina valiente’, donde es protagonista. Sin embargo, su vida amorosa ha estado marcada por relaciones mediáticas con conocidos personajes de la farándula, como el chico reality Fabio Agostini, “Nesty” Galguera, así también como se le ha vinculado con el argentino Pablo Heredia y hasta Ricardo Mendoza. En ese contexto, en las últimas horas, la cantante ha vuelto estar en el ojo de la tormenta luego de que fuera captada besándose apasionadamente con el actor mexicano Rodrigo Brand, quien agredió a los reporteros del programa de Magaly Medina tras verse expuesto. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.