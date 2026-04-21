Actualmente, Mayra Goñi, quien es uno de los personajes más polémicos de la televisión peruana, alcanzó notoriedad desde muy joven al formar parte de grandes producciones nacionales, como en la miniserie ‘Yuru: la princesa amazónica’. Gracias a su talento, logró consolidarse como una de las figuras de diversas telenovelas, entre ellas ‘Ven, baila, quinceañera’, ‘Los Vílchez’ y, recientemente, ‘Valentina valiente’, donde es protagonista. Sin embargo, su vida amorosa ha estado marcada por relaciones mediáticas con conocidos personajes de la farándula, como el chico reality Fabio Agostini, “Nesty” Galguera, así también como se le ha vinculado con el argentino Pablo Heredia y hasta Ricardo Mendoza. En ese contexto, en las últimas horas, la cantante ha vuelto estar en el ojo de la tormenta luego de que fuera captada besándose apasionadamente con el actor mexicano Rodrigo Brand, quien agredió a los reporteros del programa de Magaly Medina tras verse expuesto. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

ACTOR MEXICANO RODRIGO BRAND TIENE SALVAJE AGRESIÓN CONTRA LOS REPORTEROS DE MAGALY MEDINA TRAS SER CAPTADO BESANDO A MAYRA GOÑI

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, se presentó unas imágenes en la que captan a Mayra Goñi y Rodrigo Brand, ambos protagonistas de la telenovela ‘Valentina Valiente’, besándose apasionadamente en un restaurante miraflorino a altas horas de la noche el pasado 18 de abril. De acuerdo con el video difundido, tanto la actriz como el mexicano se muestran muy cercanos e irradiando felicidad, mientras intercambian miradas y gestos de afecto en presencia de sus amigos y del público en general. A pesar de que ambos no han confirmado una relación formal, la prensa se encontraba a la expectativa de obtener algunas declaraciones de los protagonistas en las afueras del establecimiento con el objetivo de aclarar estos rumores.

Sin embargo, lejos de que la situación se tornara en una conversación amena, el actor mexicano salió del restaurante con una actitud prepotente y agresiva contra los hombres de prensa, quienes cumplían con su labor. El artista internacional, junto a sus allegados, no dudó en agredir al investigador con patadas, romper su cámara de trabajo y lanzarle una serie de insultos en plena vía pública. “Me da lastima el periodismo qué haces pinche imb... cab..”, expresó Brand. Eso no es todo, al parecer, otro de los familiares del mexicano también arremetió físicamente con otro periodista, hasta que llegó la policía para calmar la situación sin que se tome las acciones como corresponde.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA ACTITUD DE RODRIGO BRAND?

Magaly Medina expresó su indignación y molestia por la agresión sufrida por sus reporteros el pasado 18 de abril, a la que calificó de salvaje. Asimismo, sostuvo que la telenovela ‘Valentina Valiente’, que se transmite en Latina TV, registra bajos niveles de audiencia y advirtió que el incidente protagonizado por sus figuras principales no contribuirá a mejorar su desempeño. “Nosotros no tenemos la culpa de que su novelita no funcione, porque este es un NN para nosotros (...) los investigadores de mi programa solo estaban haciendo su trabajo, una chamba que hacen todos los fines de semana, y no para que unos borrachines matones y patanes los agredan. Esto me parece detestable y, encima, trabajan para Latina”, sostuvo.