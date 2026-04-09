La dinámica dentro del reality ‘La Granja VIP Perú’ continúa dando de qué hablar, especialmente por la cercanía que han mostrado Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón. Lo que comenzó como una relación cordial entre compañeros ha evolucionado hacia un vínculo que no ha pasado desapercibido para la audiencia, alimentado por constantes conversaciones y momentos compartidos que se aprecian en la transmisión en vivo del programa. Este acercamiento dio un giro inesperado cuando el modelo decidió expresar públicamente su admiración por la influencer con comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Este episodio no solo generó múltiples reacciones entre los seguidores del programa, sino que también provocó una respuesta inesperada por parte de la hija de Melissa Klug, avivando aún más la conversación digital y despertando especulaciones sobre un posible romance dentro del reality.

¿DE QUÉ MANERA EXPRESÓ RENATO ROSSINI JR. SU ADMIRACIÓN POR LA INFLUENCER?

Ante el asombro que le produjo ver a la creadora de contenido desempeñándose en la cocina del programa, el hijo del reconocido actor Renato Rossini no escatimó en cumplidos, llegando incluso a bendecir la genética de la madre de la joven.

Entre sus declaraciones más llamativas, Rossini Jr. exclamó: “Bendito sea el hombre que se lleve esta mujer a su casa”, y elevó el tono de su discurso al añadir: “Gracias Dios mío, gracias Melissa Klug por fabricar esto… Bendito sea el vientre de Melissa Klug”, dejando claro que la belleza y los talentos culinarios de su compañera lo tenían completamente cautivado.

Además de estos elogios, dejó entrever que no le desagradaría la idea de compartir más tiempo con ella fuera del programa, insinuando que la convivencia podría ir más allá del reality, según informa el diario La República.

¿CÓMO REACCIONÓ SAMAHARA LOBATÓN ANTE LAS DECLARACIONES DEL MODELO?

En un primer momento, la influencer evidenció incomodidad con gestos de timidez y risas nerviosas; sin embargo, rápidamente marcó su posición con frases contundentes. “¡Llévatelo, señor! ¡Bótalo contra otro planeta! ¡yo no te haré caso!”, exclamó, desestimando cualquier posibilidad de romance.

Asimismo, puso en duda que Renato pudiera adaptarse a su forma de ser, sugiriendo que la convivencia con ella no sería sencilla. “Que se quede 24 horas conmigo a ver… y después me cuentas”, agregó, dejando en claro que no estaba dispuesta a dejarse conquistar fácilmente.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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