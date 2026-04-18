El panorama del espectáculo nacional se ha visto sacudido tras las inesperadas confesiones de Christian Domínguez en el set de ‘Arriba mi gente’, donde el líder de la Gran Orquesta Internacional rompió el silencio sobre un oscuro episodio que asegura haber vivido. En medio del ruido mediático por la reciente colaboración musical entre sus exparejas Pamela Franco y Melanie Martínez, el cantante sorprendió al afirmar que fue víctima de brujería. El tema, que rápidamente se volvió viral, ha reavivado el interés por la vida privada del artista y sus creencias, especialmente tras insinuar que conoce a las personas que habrían estado detrás de estos actos. Sus declaraciones no solo dejaron atónitos a los conductores, sino que también encendieron el debate en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre los posibles implicados y el trasfondo de sus palabras. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ TIPO DE RITUAL DENUNCIÓ EL CANTANTE Y QUIÉNES SERÍAN LOS CULPABLES?

En diálogo con Michelle Soifer, el cantante no titubeó al confirmar que fue blanco de la denominada “macumba”, un acto de hechicería que buscaba perjudicarlo. Según el relato del músico, el descubrimiento de este ataque no fue una simple sospecha, sino que recibió información detallada sobre el mismo: “Y un día me fueron a ver, con respeto, con fe, y me dijeron: ‘Tienes esto, esto, esto, esto, esto y esto’”.

Aunque en un inicio prefirió guardar silencio, terminó admitiendo que conoce a los responsables. “Me dieron nombres, claro. (Fueron) hombre y mujer”, expresó, generando aún más controversia al no revelar identidades, pero dejando abierta la posibilidad de que se trate de personas cercanas a su entorno, según informa La República.

¿QUÉ DIJO SOBRE SU CREENCIA EN LA BRUJERÍA?

Domínguez explicó que su postura frente a estos temas viene desde su infancia, influenciada por experiencias familiares. Según detalló, desde pequeño aprendió a no descartar la existencia de este tipo de prácticas, ya que en su entorno se hablaba de casos relacionados. “Siempre he creído que existe la maldad, desde muy pequeño, porque mi madre me decía”, comentó, recordando las enseñanzas que recibió en casa.

A pesar de ello, aseguró que nunca se dejó dominar por el miedo. El cantante sostiene que posee una fortaleza espiritual que le permite resistir este tipo de ataques, a diferencia de otros individuos que podrían enfermar bajo las mismas circunstancias. Sobre este punto, enfatizó: “Siempre lo respeté mucho, pero siempre me decían que era muy fuerte... hay gente que es muy susceptible a eso y cae enferma. Yo, gracias a Dios, soy fuerte para eso”.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LAS ESPECULACIONES DE QUE ELLA LE HABÍA HECHO BRUJERÍA AL ARTISTA?

Luego de las declaraciones de Domínguez, en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntaban a que Pamela Franco y su pareja Christian Cueva, podrían estar relacionados con la supuesta brujería mencionada por el líder de Gran Orquesta Internacional. Frente a estas especulaciones, la artista reaccionó de manera tajante y rechazó cualquier insinuación en su contra.

En primer lugar, Franco sostuvo que, aunque conocía las creencias del cantante, nunca formó parte de ellas. “Nunca lo he compartido”, remarcó. Finalmente, descartó de forma contundente involucrarse en ese tipo de prácticas y subrayó el valor de su trabajo: “No voy a gastar ni un céntimo de mi esfuerzo para hacerte algo”, sentenció, desmarcándose completamente de las acusaciones.

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