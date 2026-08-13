Una recordada figura de los programas de competencia decidió dejar la televisión y cambiar sus prioridades para enfocarse en su vida personal y formar una familia lejos de las cámaras. Tras alcanzar popularidad en los realities peruanos, la modelo optó por mantener un perfil más discreto y continuar con sus proyectos personales y presencia en plataformas digitales. Ahora, varios años después, volvió a captar la atención con una importante noticia familiar: está esperando a su segundo hijo a los 29 años junto a su esposo, con quien también tiene un pequeño hijo. El anuncio fue realizado mediante redes sociales y estuvo acompañado por fotografías familiares y un emotivo mensaje. Descubre quién es la modelo que decidió alejarse de la televisión, cómo cambió su vida después de los realities y los detalles de su segundo embarazo.

¿QUIÉN ES LA MODELO PERUANA QUE DEJÓ LA TELEVISIÓN Y AHORA ESPERA A SU SEGUNDO HIJO?

Hablamos de Melissa Gustavson, modelo, influencer y exfigura de la televisión peruana que alcanzó notoriedad por su participación en programas de competencia. Tras su etapa en realities, decidió apartarse de la pantalla chica y concentrarse en sus estudios, proyectos personales y creación de contenido en redes sociales.

También formó una familia junto a Paulo Cateriano, con quien mantiene una relación cercana a los diez años y tiene un hijo llamado Lucca. Ahora, a los 29 años, la exchica reality vuelve a ser noticia tras confirmar que está embarazada por segunda vez junto al padre de su primer hijo.

¿CÓMO ANUNCIÓ MELISSA GUSTAVSON SU SEGUNDO EMBARAZO?

La modelo comunicó la llegada de su segundo bebé mediante sus redes sociales. En las fotografías aparece acompañada por Paulo Cateriano y su pequeño Lucca, mientras los tres muestran la ecografía. En una de las escenas, el niño rodea con sus manos el vientre de su madre, protagonizando un emotivo momento familiar.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que contó cuánto habían deseado la llegada del bebé. “Te soñamos por años. Te buscamos con mucho amor. Te pedimos en cada oración”, escribió. Después agregó: “Te esperamos con muchísima ilusión, bb. Gracias por llegar a esta familia. ¡Somos 6!”, en referencia a los integrantes de su familia y sus dos mascotas, según explica La República.

¿QUÉ TRAYECTORIA TUVO MELISSA GUSTAVSON EN LA TELEVISIÓN?

La protagonista alcanzó reconocimiento en la televisión peruana tras ingresar a ‘Combate’ en 2014, donde participó como competidora. Su presencia en el reality de ATV impulsó su popularidad y posteriormente también tuvo apariciones en otros formatos de competencia, entre ellos ‘Esto es Guerra’.

Durante su etapa televisiva, su vida personal también fue seguida por la prensa, con especial interés en su vida sentimental pública. Sus relaciones fueron parte de la cobertura, especialmente su romance con Israel Dreyfus.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MELISSA GUSTAVSON E ISRAEL DREYFUS?

El romance entre ambos surgió durante su etapa en ‘Combate’ y posteriormente fue seguido de cerca por la prensa de espectáculos. En 2015, ‘Amor Amor Amor’ difundió un ampay de Israel Dreyfus junto a la modelo. En aquel momento, él tenía 27 años y ella 17.

Con el paso del tiempo, Gustavson contó que aquella relación no había sido tan tranquila como parecía ante las cámaras. “Nuestra relación nunca fue sólida. Yo la pasé bastante mal”, afirmó. Dreyfus, por su parte, negó que hubiera existido maltrato psicológico y respondió: “No voy a tocar más del tema; tampoco voy a dejar que me deje mal parado”.

Israel Dreyfus y Melissa Gustavson. (Foto: Facebook Combate)

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