Dejó la televisión y apostó por una nueva vida: modelo peruana reaparece y confirma embarazo a los 29 años | Foto: @melissagustavsonr
Dejó la televisión y apostó por una nueva vida: modelo peruana reaparece y confirma embarazo a los 29 años | Foto: @melissagustavsonr
Por Redacción EC

Una recordada figura de los programas de competencia decidió dejar la televisión y cambiar sus prioridades para enfocarse en su vida personal y formar una familia lejos de las cámaras. Tras alcanzar popularidad en los realities peruanos, la modelo optó por mantener un perfil más discreto y continuar con sus proyectos personales y presencia en plataformas digitales. Ahora, varios años después, volvió a captar la atención con una importante noticia familiar: está esperando a su segundo hijo a los 29 años junto a su esposo, con quien también tiene un pequeño hijo. El anuncio fue realizado mediante redes sociales y estuvo acompañado por fotografías familiares y un emotivo mensaje. Descubre quién es la modelo que decidió alejarse de la televisión, cómo cambió su vida después de los realities y los detalles de su segundo embarazo.

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