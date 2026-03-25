El arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser señalado públicamente por su esposa, Tanía Herrera Rambla, de haber mantenido una relación extramatrimonial con la creadora de contenido Georgina Dixon. La denuncia, que cobró fuerza tras su difusión en el programa ‘Magaly TV La Firme’, incluye la presentación de material probatorio que habría precipitado la ruptura del matrimonio en un momento de especial vulnerabilidad familiar. Los testimonios vertidos no solo apuntan a la traición sentimental, sino que también exponen episodios de presunta violencia y decisiones drásticas que han generado una ola de críticas hacia el guardameta rosado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA DE INFIDELIDAD CONTRA EL ARQUERO?

Tanía Herrera relató que su matrimonio se vino cuesta abajo en la madrugada del pasado 21 de enero. En ese momento, la mujer logró revisar material digital que confirmaba un vínculo sentimental entre el futbolista y la creadora de contenido Georgina Dixon.

Según la denunciante, las grabaciones, chats y fotografías hallados fueron determinantes para confirmar que “había un adulterio de por medio”, situación que habría ocurrido cuando ella se encontraba en su séptimo mes de gestación.

Herrera manifestó que, tras el hallazgo, decidió confrontar a la influencer para aclararle que el deportista aún era un hombre comprometido y que ella estaba esperando un hijo, con el fin de “sacarle la careta” ante lo que consideró una traición sistemática.

Steven Rivadeneyra. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DIJO GEORGINA DIXON ANTE LAS ACUSACIONES?

La figura de redes sociales, conocida por compartir rutinas de bienestar, intentó desmarcarse de la polémica alegando que fue engañada sobre el estado civil del arquero.

A través de conversaciones que se hicieron públicas, Dixon sostuvo que Rivadeneyra le aseguró que su relación matrimonial ya había finalizado. “Solo me dijo que estaban separados”, se lee en uno de los descargos de la influencer, quien además enfatizó que su meta no era entablar un noviazgo formal: “Tampoco quiero quedar como la engañada porque nunca tuve intención de tener algo”.

Pese a estas explicaciones, la esposa del jugador calificó el comportamiento de la influencer como una muestra de “hipocresía”, asegurando que la imagen que proyecta en plataformas digitales “no es lo que muestra” en la realidad.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LOS DÍAS PREVIOS AL NACIMIENTO DEL HIJO DE STEVEN Y TANÍA?

Más allá de la infidelidad, el caso toma un matiz dramático debido a las condiciones en las que Herrera afrontó el final de su embarazo.

La esposa del futbolista denunció que, tras el reclamo por los chats encontrados, Rivadeneyra tuvo una conducta agresiva. El conflicto escaló hasta el punto en que, según su relato, fue obligada a abandonar la vivienda que compartían tan solo 72 horas antes de dar a luz, según informa el diario La República.

La situación se volvió aún más dolorosa para Herrera cuando, el 24 de febrero, localizó a su esposo nuevamente con Dixon en las instalaciones del Country Club, el mismo recinto donde la pareja celebró su boda años atrás. Al verlos juntos en ese lugar, la mujer declaró: “Me di con la sorpresa… estaban los dos allá”.

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