La vida personal de Christian Cueva vuelve a colocarlo en el centro de la atención mediática. En medio de una fuerte controversia generada por mensajes publicados en sus redes sociales, el futbolista sorprendió al mostrar públicamente una faceta completamente distinta al declararse más enamorado que nunca de Pamela Franco.

Mientras sus publicaciones previas alimentaron especulaciones y tensiones, un nuevo gesto del jugador cambió el foco del debate y abrió un nuevo capítulo en esta historia marcada por escándalos, indirectas y muestras públicas de afecto. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL CONTENIDO DEL POLÉMICO MENSAJE QUE ENCENDIÓ LAS REDES SOCIALES?

El pasado martes 27 de enero, el mediocampista nacional sacudió las redes sociales al difundir un comunicado en Instagram donde sugería que su aún esposa, Pamela López, no habría sido honesta. Con un tono desafiante, Cueva aludió a un pasado oculto en Trujillo y mencionó directamente a exjugadores como Tenchy Ugaz, Colo Ibáñez y Edwin Pérez, dejando entrever vínculos que habrían afectado su relación anterior.

En su publicación, el futbolista fue enfático al declarar: “Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé”, añadiendo además la frase “ahora sí averigüen bien la historia”, lo que dejó a sus seguidores a la espera de más revelaciones, especialmente tras advertir con un enigmático “se viene más”.

Pelotero habría explota contra su expareja. (Instagram: @cueva10oficial)

¿CÓMO FUE EL GESTO ROMÁNTICO DE ‘ALADINO’ HACIA PAMELA FRANCO?

A pesar de estar en el ojo de la tormenta por sus ataques personales, Christian Cueva decidió equilibrar la balanza mostrando su lado más tierno. Según recoge Infobae, el deportista compartió una fotografía cargada de romanticismo donde se le ve entregando rosas rojas a Pamela Franco, reafirmando que ella es su principal soporte emocional en estos tiempos convulsos.

A través de un sentido texto, el jugador agradeció la lealtad de la intérprete de cumbia, asegurando: “Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa”. En su dedicatoria, destacó cómo ella logra rescatarlo de sus estados de ánimo más bajos, señalando: “siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas”. Este acto público de afecto ratifica que, para el seleccionado, su relación con Franco es una prioridad por encima de los conflictos mediáticos.

Christian Cueva dedica romántico mensaje a Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)

¿CUÁL ES LA POSTURA DE PAMELA FRANCO SOBRE EL MATRIMONIO?

Ante los rumores de un matrimonio cercano, la cantante optó por una postura cauta y reflexiva. En entrevista para el programa La Karibeña Espectáculos, Pamela Franco explicó que, para ella, lo más importante en una relación es la estabilidad emocional y la convivencia diaria, antes que cualquier trámite legal. Si bien considera que el matrimonio es un acto significativo, sostuvo que una firma no asegura el éxito ni la duración de una relación.

La artista señaló que su prioridad es construir un proyecto de vida basado en el entendimiento mutuo, el respeto y la compatibilidad. Desde su punto de vista, el amor verdadero se demuestra en el día a día y no únicamente en una ceremonia. “Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. (...) No solamente es casarse, sino construir cosas juntos y llevarnos bien”, comentó durante el programa.

Asimismo, advirtió que las emociones intensas propias del enamoramiento pueden llevar a decisiones impulsivas si no se toman con calma. Franco remarcó que antes de pensar en boda es necesario comprobar que existe una base sólida para el futuro.

Finalmente, pidió tranquilidad a sus seguidores y dejó en manos del tiempo el destino de su relación, asegurando que lo que tenga que darse ocurrirá de manera natural.