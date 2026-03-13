Darinka Ramírez consiguió una resolución a su favor en la controversia legal que sostenía con Jefferson Farfán sobre el aporte económico dirigido al sustento de su hija. El conflicto llegó ante los tribunales luego de que la empresaria solicitara que el monto de la pensión reflejara los gastos reales y actuales necesarios para garantizar la educación, alimentación y cuidado integral de la menor. La decisión judicial representa un respaldo a su solicitud y establece nuevas condiciones para el cumplimiento de la obligación económica. Recordemos que este conflicto es conocido desde hace buen tiempo y provocó el interés de quienes siguen la vida personal del exfutbolista de Alianza Lima y de la selección peruana, quien no solo es noticia por sus entrevistas en ‘Enfocados’, sino también por las controversiales situaciones de su vida personal. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

¡Derrota legal! Darinka Ramírez le gana a Jefferson Farfán y esto pagará por la manutención

El fallo dictado en primera instancia ordena el pago provisional de la pensión alimenticia, asegurando que la menor reciba los recursos necesarios mientras se desarrolla el proceso judicial. Esta medida temporal permanecerá activa hasta que se determine de manera definitiva el monto correspondiente, garantizando así la cobertura de las necesidades básicas durante la tramitación del caso.

Los tribunales fijaron un monto momentáneo de 7,000 soles mensuales como pensión alimenticia. Esta suma deberá ser transferida a una cuenta del Banco de la Nación registrada a nombre de Darinka Ramírez, quien será responsable de gestionar los fondos para cubrir las necesidades básicas y el cuidado integral de su hija.

La disposición tiene como objetivo garantizar que la niña reciba apoyo económico de manera inmediata, cubriendo sus necesidades esenciales mientras se analizan los planteamientos y pruebas presentadas por los lados involucrados. El procedimiento judicial seguirá su curso hasta que el tribunal emita un fallo final que determine de manera final el monto y las condiciones de la pensión alimenticia.

¿Qué pasó en Alianza Lima? Farfán y Hurtado explican su ruptura con ‘Chicho’ Salas: “Él sabe...”

Paolo Hurtado fue el invitado de la última edición de ‘Enfocados’, el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En este espacio, muy seguido por millones de peruanos, los tres exfutbolistas tuvieron una conversación muy amena y difundieron diferentes experiencias sobre su paso por las canchas de fútbol. Sin embargo, tal como se esperaba, también compartieron algunas situaciones que en algún momento se tornaron polémicas y dieron que hablar en el fútbol peruano. En este contexto, tanto el ‘Caballo’ como la ‘Foquita’ contaron detalles sobre cómo fue su fracturada relación con Guillermo Salas, quien en su momento fue técnico de ambos en Alianza Lima, clubes del que los dos exdeportistas son hinchas de toda la vida. A continuación, en las siguientes líneas, te contaremos todo lo que debes saber sobre lo que dijeron y el motivo por el que dichas declaraciones se volvieron virales en diferentes redes sociales.

Durante el diálogo con Farfán, Hurtado habló acerca de su vínculo con ‘Chico’. El mediocampista señaló que hoy existe un trato respetuoso entre ambos; sin embargo, recordó que la etapa en la que coincidieron dentro del plantel blanquiazul estuvo marcada por momentos complicados debido a la dinámica que se vivía bajo el mando del estratega.

“Cuando él entró, dijo: ‘El que esté mejor va a jugar’. Eso te motiva, te hace entrenar con ganas. Yo venía de volver al equipo que amo, pero después, en entrevistas, él insinuó que yo me hacía el lesionado o que no quería viajar. Eso fue incómodo”, dijo en primera instancia Paolo.

“El equipo comenzó a ganar y no había espacio para entrar, pero yo seguía entrenando bien. Esperaba que en algún momento llegara mi chance, pero nunca llegó. Incluso me mandaba a entrenar aparte”, agregó el exCienciano.

¿Qué más dijo Paolo Hurtado?

Esta situación llevó a Hurtado a tener una conversación con Salas. “Yo no soy de hablar con los entrenadores para pedirles que me pongan, pero llegó un punto en que me cansé y le pedí conversar. Le recordé que había dicho que jugaría el que estuviera mejor y le pregunté qué me faltaba. Me respondió que había otros mejores que yo”.

“Me dijo: ‘Prepárate para el otro año, que todos empiezan de cero’. Yo confié, le dije que esperaba competir al mismo nivel. Pero cuando Alianza salió campeón, al día siguiente me llamaron para decirme que era el primero en la lista negra de salidas”, señaló Hurtado.