Por Redacción EC

Darinka Ramírez consiguió una resolución a su favor en la controversia legal que sostenía con Jefferson Farfán sobre el aporte económico dirigido al sustento de su hija. El conflicto llegó ante los tribunales luego de que la empresaria solicitara que el monto de la pensión reflejara los gastos reales y actuales necesarios para garantizar la educación, alimentación y cuidado integral de la menor. La decisión judicial representa un respaldo a su solicitud y establece nuevas condiciones para el cumplimiento de la obligación económica. Recordemos que este conflicto es conocido desde hace buen tiempo y provocó el interés de quienes siguen la vida personal del exfutbolista de Alianza Lima y de la selección peruana, quien no solo es noticia por sus entrevistas en ‘Enfocados’, sino también por las controversiales situaciones de su vida personal. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.