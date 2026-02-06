El entorno de Pablo Villanueva, el recordado ‘Melcochita’, se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público tras las impactantes declaraciones de Deysi Araujo. La exvedette decidió romper el silencio para exponer una serie de episodios perturbadores entre el humorista y su pareja Monserrat Seminario.

Araujo sostiene que lo que presenció fue suficiente para generarle una profunda consternación, describiendo situaciones que van desde agresiones físicas hasta una fría estrategia financiera por parte de la pareja de Villanueva. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ FUE LO QUE DEYSI ARAUJO DICE HABER PRESENCIADO EN EL ENTORNO DE MELCOCHITA?

La situación de vulnerabilidad de ‘Melcochita’ quedó expuesta, según Araujo, durante la celebración de su último aniversario. La bailarina relató que, al intentar saludar al artista en la privacidad de su camerino, fue testigo de un trato violento que la dejó impactada. Según su testimonio, Monserrat Seminario no mostró reparo alguno en agredir al humorista frente a terceros.

Deysi detalló el momento con crudeza: “El año pasado, en el aniversario de ‘Melcochita’, fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal. A mí me dio mucha pena, porque lo zamaqueó”. Al intentar intervenir sugiriendo que el veterano artista merecía un trato más paciente debido a su avanzada edad, la respuesta de Seminario fue un insulto directo y despectivo: “Ay, viejo de m…”.

(Foto: El Show)

¿POR QUÉ DEYSI ARAUJO AFIRMA QUE LA RELACIÓN NO ERA SENTIMENTAL?

Más allá de los maltratos, Araujo señaló que el vínculo que une a la pareja carece de afecto real y se basa en el control de dinero. En una charla privada, Monserrat le habría confesado que su permanencia al lado del sonero responde a una estructura de conveniencia donde ella ejerce un dominio absoluto sobre sus ingresos económicos.

“Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, explicó Araujo, subrayando que esta mentalidad calculadora es lo que realmente sostiene la convivencia en el hogar de Villanueva.

¿EXISTÍAN EPISODIOS DE CELOS Y TEMOR, SEGÚN ARAUJO?

La exvedette también afirmó haber sido testigo de actitudes celosas por parte de Monserrat Seminario. De acuerdo con su versión, Melcochita evitaba saludarla para no provocar una reacción violenta.

“Él tenía miedo de saludarme y me decía que si ella lo veía conmigo le pegaría”, aseguró. Deysi fue enfática al señalar que sus declaraciones no podrían ser desmentidas, pues, según indicó, la propia Seminario sabe que son ciertas.

(Foto: difusión- Facebook)

¿QUÉ MENSAJE FINAL LE ENVIÓ DEYSI A MONSERRAT SEMINARIO?

Finalmente, Araujo dirigió un mensaje directo a Monserrat Seminario, recordándole el apoyo que Melcochita le habría brindado en momentos importantes de su vida personal.

“En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó”, expresó, cuestionando que se olvidara del respaldo recibido cuando el humorista asumió la paternidad de su hija pese a las críticas. Para Deysi, esa historia debería ser motivo de respeto y no de amenazas o malos tratos, según informa el diario La República.