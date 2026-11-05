La transformación física de Deyvis Orosco sigue generando comentarios y esta vez fue Magaly Medina quien cuestionó su apariencia. La conductora de ATV quedó sorprendida por el volumen muscular que luce el líder de Grupo Néctar y puso en duda que haya conseguido esos resultados en tan poco tiempo. Para explicar sus sospechas, presentó fotografías de septiembre y octubre, con las que comparó su aspecto anterior con el actual. Además, buscó la opinión de dos especialistas del entrenamiento, quienes señalaron que podría existir algún tipo de ayuda adicional detrás de este cambio. Sus declaraciones también incluyeron una advertencia sobre las consecuencias de recurrir a determinadas sustancias para modificar el cuerpo. A continuación, te contamos qué dijo Magaly Medina y qué opinaron los expertos consultados.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL CAMBIO FÍSICO DE DEYVIS OROSCO?

La conductora puso en duda que el cambio del cumbiambero se haya conseguido solo con ejercicio y alimentación. A su juicio, no se había visto una preparación que explicara el crecimiento muscular. “Hemos visto un cambio radical en su musculatura y eso ha sucedido en un tiempo muy breve”, señaló.

En este contexto, ironizó sobre la rapidez de los resultados: “¿Ahora los músculos se hacen inflándolos con inflador, con un poco de helio, quizás?”.

¿QUÉ FOTOGRAFÍAS MOSTRÓ MAGALY PARA EVIDENCIAR LA TRANSFORMACIÓN DEL CANTANTE?

A través de su programa ‘Magaly TV La Firme’, Magaly realizó una comparación de imágenes tomadas en diferentes fechas, para demostrar que el artista habría conseguido una musculatura mucho más desarrollada en poco tiempo. La conductora presentó fotografías del 17 y 30 de septiembre, además de registros del 8 de octubre y del 3 de noviembre de 2026.

Al observar las imágenes, la periodista destacó que a finales de septiembre todavía no se apreciaba el volumen que presenta actualmente.

¿QUÉ DIJERON LOS ENTRENADORES CONSULTADOS POR MEDINA SOBRE EL CAMBIO FÍSICO DE DEYVIS OROSCO?

Para conocer otras opiniones, el programa de Magaly Medina contactó a dos especialistas del entrenamiento: La Mackyna y Dilbert García, quienes analizaron la transformación del cantante. Ambos coincidieron en que podría existir algún tipo de ayuda adicional detrás de su desarrollo muscular.

La Mackyna mencionó la hormona de crecimiento como una de las alternativas que podrían utilizarse para conseguir resultados físicos más notorios. “Siento que está usando cosas más caras, que solamente personas adineradas lo pueden usar como la hormona de crecimiento. No son anabólicos, pero sí te ayudan a tener resultados. No cualquiera se da ese gustito”, explicó.

Por su parte, García también dejó entrever que el proceso habría contado con recursos adicionales. “Esa asesoría viene con ayudín”, manifestó, según informa La República.

¿QUÉ ADVERTENCIA HIZO MAGALY MEDINA SOBRE LOS POSIBLES RIESGOS PARA LA SALUD?

La conductora expresó su preocupación por el uso de sustancias para conseguir una musculatura más desarrollada y recordó los posibles efectos negativos que pueden tener en el organismo. “Creo que ya muchísimos especialistas han hablado sobre la pichicata y los efectos nocivos que tiene para el cuerpo humano”, advirtió. Asimismo, cuestionó que algunas personas prioricen su apariencia física antes que su salud.

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