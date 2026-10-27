Por Redacción EC

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se han consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo peruano, pues fruto de su relación tienen un hijo. Sin embargo, algunas publicaciones y comentarios en redes sociales han despertado especulaciones entre los internautas sobre un posible distanciamiento o una crisis en su relación. En ese sentido, recientemente los rumores cobraron fuerza tras la difusión de un video en el que el cumbiambero habló sobre el proceso de transformación física al que se sometió. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que no mencionara a la hija de Jessica Newton, entre los motivos de este cambio radical. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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