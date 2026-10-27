Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se han consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo peruano, pues fruto de su relación tienen un hijo. Sin embargo, algunas publicaciones y comentarios en redes sociales han despertado especulaciones entre los internautas sobre un posible distanciamiento o una crisis en su relación. En ese sentido, recientemente los rumores cobraron fuerza tras la difusión de un video en el que el cumbiambero habló sobre el proceso de transformación física al que se sometió. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que no mencionara a la hija de Jessica Newton, entre los motivos de este cambio radical. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

DEYVIS OROSCO GENERA RUMORES DE UNA POSIBLE CRISIS EN LA RELACIÓN CON CASSANDRA SÁNCHEZ DE LAMADRID

A través de un video publicado por Rodrigo Valle, Deyvis Orosco sorprendió a sus seguidores al mostrar el proceso de transformación física al que se sometió y revelar qué lo motivó a realizar este radical cambio. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que el cantante mencionara a su pequeño hijo como uno de los motivos que lo impulsaron a adoptar un nuevo estilo de vida, sin hacer referencia a su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid. Si bien es cierto, el intérprete de “No te creas tan importante” habló desde su experiencia como padre y de darle un buen ejemplo a su niño, algunos internautas comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento entre ambos.

“Una de las motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería estar en mi mejor versión para mí, pero también para mi hijo. La satisfacción que tengo de cargarlo ahora en mis hombros. Uno más que predicar con la palabra tiene que predicar con el ejemplo. Tu hijo no va a seguir lo que tú le dices, tu hijo va a seguir lo que tú le muestras”, dijo el líder del Grupo Néctar. Asimismo, mientras el cumbiambero sigue enfocado en su cambio físico y su faceta como padre, se ha generado una serie de comentarios en las redes sociales: “Este ya está en otra, ojo”, “Él siempre quiere brillar” y “Es un machista porque solo él tiene que estar físicamente top, ¿y su mujer no?”

ANDREA SAN MARTÍN Y SU POLÉMICA CON DEYVIS OROSCO

Hace meses, Andrea San Martín se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para revelar ante el público una videollamada que le hizo Deyvis Orosco el pasado 3 de agosto de 2024. La modelo sostuvo en ese momento que dicha comunicación le pareció una falta de respeto hacia su actual esposa y totalmente innecesaria, por lo que aclaró que no iba a pasar por alto estas conductas de su expareja. “A mi novio sí lo respeto. No entiendo por qué me llama, cuando no tenemos ningún tipo de amistad cercana”, expresó.

Además, la exchica reality había considerado en tener una amistad con el ‘Bomboncito’ luego de haber finalizado su relación hace muchos años, pero las actitudes del cantante de cumbia le hicieron reconsiderar, tildándolo de “irrespetuoso” por la reciente videollamada. “Pensé que podríamos ser amigos, pero me di cuenta que eso no es posible cuando suceden cosas así. Es super irrespetuoso”, precisó San Martín.

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