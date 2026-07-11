Aunque La Granja VIP ya llegó a su fin, las repercusiones del reality continúan generando titulares debido a las declaraciones de sus exparticipantes. En esta oportunidad, la atención se centró en el intercambio protagonizado por Diego Chávarri y Ethel Pozo, un episodio que volvió a ser comentado tras la culminación del programa. El enfrentamiento dejó en evidencia la tensión que se vivió durante una de las galas en vivo y que aún sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Durante aquella emisión, Ethel Pozo cuestionó la actitud de Diego Chávarri luego de que este interrumpiera en reiteradas ocasiones la conducción y respondiera de manera desafiante a las intervenciones y decisiones adoptadas por la producción. La conductora le pidió mantener el respeto durante la transmisión; sin embargo, al persistir la misma actitud, terminó calificándolo de “malcriado” en plena emisión. El momento fue uno de los más comentados de la noche y generó diversas reacciones entre los televidentes y seguidores del reality.

Diego Chavarri respondió a Ethel Pozo con respecto a dicha actitud y calificarlo de malcriado en el programa

Tras el intercambio que protagonizó con Ethel Pozo durante La Granja VIP, el exfutbolista Diego Chávarri decidió responder públicamente a los cuestionamientos realizados por la conductora. El también exparticipante del reality sostuvo que el conflicto relacionado con Gabriela era un asunto estrictamente personal y consideró que ese tema no debía ser abordado por terceros. Además, cuestionó el rol que asumió la presentadora durante el programa. Chávarri afirmó que Ethel Pozo debía limitarse a desempeñar su función como conductora y señaló que, en su opinión, no le correspondía emitir opiniones sobre la dinámica que mantenía con Gabriela. También expresó que, si ella consideraba que su comportamiento había sido irrespetuoso, él tenía una percepción similar sobre la actitud de la conductora, a quien calificó de “malcriada” y “fingida”. Sus declaraciones volvieron a generar reacciones entre los seguidores del reality y reavivaron la polémica surgida durante la emisión del programa.

“A mi no me importa quien es ella. No debe estar pendiente del 24/7” y más fue lo que dijo Diego Chavarri

En otro momento de sus declaraciones, Diego Chávarri también se refirió a Ethel Pozo y dejó en claro que, para él, su vínculo familiar con Gisela Valcárcel resulta irrelevante al momento de evaluar su desempeño profesional. “A mi no me importa quien es ella”, señaló. El exfutbolista sostuvo que ese aspecto no influye en su opinión y remarcó que cada conductor debe concentrarse exclusivamente en cumplir con su labor frente a las cámaras. Asimismo, Chávarri consideró que la presentadora no debía involucrarse en lo que ocurría con los participantes durante la convivencia permanente del reality. Según manifestó, su responsabilidad era conducir el programa y no permanecer atenta a las situaciones que se desarrollaban las 24 horas del día. Finalmente, afirmó que los asuntos relacionados con él terminaron sobrepasando el manejo de la conductora, dejando en evidencia su desacuerdo con la forma en que se abordó su participación en el espacio televisivo.

¿Cuál ha sido su trayectoria de Diego Chavarri por la cual fue considerado en la Granja Vip con Ethel Pozo?

Diego Chávarri inició su trayectoria como futbolista profesional, aunque con el paso de los años alcanzó una mayor notoriedad gracias a su incursión en la televisión de entretenimiento. Tras alejarse de las canchas, encontró un espacio en los realities de competencia, donde logró consolidar una importante presencia mediática. Su participación en programas de gran audiencia le permitió convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana. A lo largo de su carrera televisiva, integró producciones como Combate y Esto es Guerra, además de participar en El Valor de la Verdad en 2019 y, recientemente, en La Granja VIP. Paralelamente, su vida personal también ha captado la atención del público debido a las relaciones sentimentales que mantuvo con conocidas figuras del espectáculo, entre ellas Melissa Klug, Shirley Arica y Katty García. Estas situaciones lo han mantenido de manera constante en la agenda de los programas de espectáculos y la prensa de entretenimiento.

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