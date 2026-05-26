Por Redacción EC

La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Paul Michael, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. De hecho, desde hace algunas semanas, Diego Chávarri y Gabriela Herrera han sido vinculados sentimentalmente, luego de que ambos confesaran sentir atracción el uno por el otro. Esto no solo ha generado una serie de reacciones en redes sociales, debido a que el exfutbolista está comprometido con Thalía Bentin, sino también de su propia pareja, quien habría decidido alejarse de su vida y del negocio que compartían. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.