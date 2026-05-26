‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Paul Michael, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. De hecho, desde hace algunas semanas, Diego Chávarri y Gabriela Herrera han sido vinculados sentimentalmente, luego de que ambos confesaran sentir atracción el uno por el otro. Esto no solo ha generado una serie de reacciones en redes sociales, debido a que el exfutbolista está comprometido con Thalía Bentin, sino también de su propia pareja, quien habría decidido alejarse de su vida y del negocio que compartían. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ DIEGO CHÁVARRI A SU NOVIA THALÍA BENTIN?

En medio de una supuesta separación entre Diego Chávarri y Thalía Bentin, el último fin de semana el exfutbolista recibió en ‘La granja VIP’ la visita de su hermana y su ahijada, con el objetivo de brindarle apoyo emocional durante las semanas que permanece sin contacto con el exterior. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la extraña actitud que tomó el ‘Diablito’, al parecer, se habría enterado de que su pareja habría puesto fin a su historia de amor y que no quiere asumir la responsabilidad del negocio de gorras que mantiene. De hecho, durante la secuencia ‘La Previa’ en YouTube, Ric La Torre y Luciana Roy hicieron énfasis en ciertos detalles que habrían cambiado en el deportista, dejando entrever que actualmente estaría soltero.

Eso no es todo, también mostraron un video en el que Chávarri y Renato Rossini sostienen una tensa conversación, en la que aparentemente el exfutbolista lanza una indirecta a Thalía. De acuerdo con las imágenes, el empresario se mostró indignado por ciertas acciones que habría cometido su aún pareja en relación con el negocio de accesorios que actualmente tiene a su cargo. “De verdad que ya hay cosas que me pasan de vuelta. Papi, si no quieren estar conmigo, no estés conmigo y punto. Tengo mis cosas afuera, mis negocios no me los quieres ver, sabiendo que eres de las pocas personas que me puede ayudar con eso. Si no vas a sumar, no restes, ¿me entiendes? No es que yo sea conchudo, pero papi, ¿qué qué hago? Es lo que hay. Ya no puedo hacer más. Ya estoy cansado de pensar esto, lo otro. No quiere, papi, no quiere. Ya listo”, expresó.

¿CUÁNTO GANAN LOS PARTICIPANTES DE ‘LA GRANJA VIP’?

A solo tres semanas de la gran final de ‘La granja VIP’, los famosos vienen realizando diversas estrategias para evitar ser eliminados y así lograr llevarse el premio de S/ 100.000. No obstante, en el pódcast ‘Eso háblalo’, Toño Rodríguez se refirió a las polémicas y enfrentamientos que ocurren diariamente en el programa de convivencia, revelando algunos detalles sobre lo que estaría sucediendo detrás de cámaras y que el público ignora. De esta manera, el popular drag queen no se quedó callado y contó una información que habría recibido de una persona cercana a producción. “¿Ustedes saben cuánto ganan por semana o por mes?”, dijo.

Ante la pregunta, la panelista Rossmary Vargas sostuvo que hasta el momento no han logrado dar con la información correcta, debido a que, según ella, ese dato es confidencial. “No, hemos tratado de averiguar. Y no nos están soltando eso. Eso sí está bajo llaves ahorita”, respondió la comunicadora. Asimismo, fiel a su estilo, Toñizonte reveló el supuesto monto que ganarían los famosos cada semana en ‘La granja’ y la razón por la que intentan permanecer aún en la competencia, generando sorpresa entre los presentes. “Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/ 20 000”, expresó Rodríguez.