Pamela López vivió una madrugada de terror en la Panamericana Sur. Lo que parecía ser un tranquilo regreso familiar se transformó en una pesadilla cuando un inesperado accidente detuvo su ruta junto a los hijos que comparte con Christian Cueva. Las imágenes dejaron en evidencia la gravedad del asunto.

Difunden imágenes del último accidente que tuvo Pamela López junto a los hijos de Cueva

Un viaje familiar terminó en un gran susto para López y sus hijos. El pasado lunes 22 de septiembre, mientras regresaban de unas breves vacaciones, vivieron un angustiante accidente en plena carretera.

Todo ocurrió cuando una de las llantas de la camioneta en la que se desplazaban estalló repentinamente, provocando una peligrosa maniobra que dejó el vehículo seriamente dañado. A pesar del impacto, Pamela logró mantener la calma y grabó lo ocurrido con su celular, registrando a sus hijos bajando con serenidad del auto, y asegurando a todos que se encontraban bien. Las imágenes no tardaron en circular, generando preocupación entre sus seguidores.

Las imágenes captadas por López revelan la crudeza del momento: su camioneta, detenida al borde de la carretera, con el neumático trasero derecho completamente reventado. El vehículo quedó varado en una zona desolada, sin señal de auxilio cercana y expuesto al constante paso de autos y camiones que cruzaban a gran velocidad. Un escenario tenso, en el que cualquier distracción podía convertirse en otro peligro.

“Miren dónde estamos. Nos acabamos de malograr en la carretera. Estoy con mis hijos aquí. Ay, Dios mío, mira, mira lo que nos ha pasado ahorita. No, no, no llego al canal. No sé por qué. ¿Por qué nos está pasando todo esto? Estamos con los bebés en plena carretera”, decía Pamela mientras grababa.

Pamela Franco da inesperada respuesta ante rumores de un posible embarazo

La cantante Pamela Franco decidió salir al frente para responder a las especulaciones en torno a un presunto embarazo, fruto de su relación con ‘Aladino’. Los rumores empezaron al ver a la cantante con una pronunciada barriga.

A través de sus redes sociales, Pamela Franco respondió sobre el tema y aclaró que no está esperando un hijo de ‘Cuevita’, sino que solo se trata de un ligero sobrepeso por una alimentación desbalanceada.

“Muchos comentarios sobre este tema. Bueno, mi gente, les cuento que después de algunos panes con chicharrón y su rico tamal... la vida también se goza; sin embargo, ahora volvemos a la vida fitness en el gimnasio”, señaló Franco.

¿Qué más dijo Pamela Franco?

“A ver si nos invitan una caja de chelas porque hoy vamos a tomar hasta olvidarnos de nuestro nombre, antes de estar sufriendo por un amor”, agregó la cantante.

De esta manera, la artista aclaró que un ligero sobrepeso es el responsable de que ahora luzca trajes enteros durante sus presentaciones.

Eso sí, muchos seguidores de la cantante siguen especulando que Pamela Franco estaría esperando el tiempo prudente para anunciar un posible embarazo, fruto de su relación con Cueva.