En la emisión del último programa de “Magaly TV La Firme”, se difundieron imágenes de un tenso encuentro entre Paolo Guerrero y los reporteros del programa de espectáculos, donde al futbolista se le vio molesto y alterado por las interrogantes que le realizaban. Antes de que las imágenes de la disputa salgan a la luz, el delantero de César Vallejo quiso adelantarse al informe del programa y utilizó una de sus redes sociales para aclarar las hechos y precisar que fue atacado por los “Urracos”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL DESCARGO DE PAOLO GUERRERO SOBRE EL OFUSCADO ENCUENTRO CON LOS ‘CHACALES DE MAGALY’?

Debido a que “Magaly TV La Firme” presentó un avance para la noche del miércoles 8 de mayo sobre la pelea entre Guerrero y reporteros, el futbolista decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para defender su posición y ofrecer detalles sobre su explosivo encuentro con los trabajadores del programa de espectáculos.

Mediante historias de Instagram, Guerrero inició reconociendo su dificultad para realizar vídeos explicando alguna polémica, pero manifestó que se vio obligado a hacerlo. Luego, inmediatamente mencionó el altercado ocurrido el día anterior con un reportero del programa de Magaly Medina, insinuando un posible rencor por parte de la periodista hacia él debido a eventos pasados.

“Me gustaría decir que el día de ayer tuvo un altercado con un reportero de ese programa, de la señora que tiene un problema conmigo, rencor, por lo que pasó en el pasado, no hace falta mencionarlo”, empezó contando en sus historias.

Tras contextualizar el asunto, el jugador de César Vallejo declaró que nadie perdió la compostura durante el incidente, pero que él sí se sintió ofendido, rechazando rotundamente esa actitud. Además, mencionó haber recibido una serie de preguntas que intentó ignorar, por lo que enfatizó que no toleraría la falta de respeto, incluyendo risas burlonas hacia él. Asimismo, subrayó que no se le puede exigir que actúe de manera contraria a su comportamiento.

Por último, se dirigió a Magaly Medina y le aseguró que, a pesar de las supuestas provocaciones, él no las aceptaría. “Quiero decirle que puede mandar a quien quiera, que me provoque, yo no voy a pisar el palito, pero no voy a aceptar que me falten el respeto. No voy a aceptar que tus reporteros me falten el respeto. No tengo ningún problema contigo”, sostuvo en sus historias.

Paolo Guerrero utilizó su cuenta oficial de Instagram para responderle a Magaly Medina tras un incidente con uno de sus reporteros. El futbolista además, le recordó los problemas judiciales que tuvieron en el pasado. (Video: @guerrero9)

¿CUÁL FUE EL ALTERCADO QUE PROTAGONIZÓ PAOLO GUERRERO CON LOS REPORTEROS DE “MAGALY TV LA FIRME”?

“Nuestros urracos tuvieron un choque casi casi explosivo con Paolo Guerrero”, anunciaba Magaly Medina antes que emitiera las imágenes del encuentro entre su equipo periodístico y el jugador del Club César Vallejo.

Según se pudo ver en el vídeo revelado por el programa de espectáculos, el futbolista y su pareja Ana Paula Consorte fue abordado por los reporteros de Medina afuera de una cafetería para preguntarle por si la brasileña se encuentra en estado de gestación.

Debido a que empezaron a preguntarle inesperadamente por su vida privada, el jugador manifestó su incomodidad y recriminó a sus interrogadores. “¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente a Paolo Guerrero.

Debido a que seguían realizándole la misma pregunta, Guerrero criticó la postura de uno de los reporteros: “Malcriado encima eres. Me estás faltando el respeto, hermano”. Asimismo, señaló que la interrogante que le hacían estaba fuera del ámbito en donde él ejerce, que es el fútbol. “Me estás preguntando una tontería. O sea más respeto, hermano (...) Pregúntame de fútbol”, sostuvo mientras se subía a su auto para partir del lugar.

Antes de que abordara por completo su vehículo, Guerrero fue cuestionado por la ocasión en que se le vio a su pareja llorando en un hotel. Si bien se subió a su auto y parecía que ya iba a partir del lugar, el futbolista decidió seguir a los reporteros hasta el interior de la cafetería para exclamarles su furia sobre las preguntas que le realizaron.

“Eres cag*n, ¿no? Después te pegan. (...) Encima comienzas a decir: ‘Y lo de Ana Paula no sé qué'. Ere cag*n... y te ríes encima. Malcriado”, expresó furioso. “No te hagas el loco. A mí no me faltes el respeto. Háblame de fútbol, lo que quieras, todo bien”, agregó.

Luego sentenció lanzando una amenaza. “Primera y última vez te digo. Yo te veo a la próxima, y te ríes en mi cara, ya vas a ver lo que pasa. (...) No me faltas el respeto, lo único que te pido”, declaró, para luego ser retirado por su propia pareja.