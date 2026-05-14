Se han intensificado las versiones sobre un posible distanciamiento entre Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, a raíz de ciertos movimientos recientes en las plataformas digitales de la cantante. La atención del público se ha centrado en la reducción de apariciones conjuntas, tanto en redes sociales como en espacios públicos, algo que anteriormente era más constante dentro de su relación. Este cambio en la dinámica habitual ha dado pie a comentarios y conjeturas sobre el estado actual del vínculo entre ambos. La última aparición conjunta registrada se remonta al 18 de abril, fecha en la que la cantante presentó el videoclip de su tema “Que no me provoque”, realizado en colaboración con la artista Melanie Martínez. Desde entonces, ese material audiovisual ha sido uno de los pocos registros recientes donde ambos se dejan ver juntos, lo que ha incrementado la atención sobre su situación actual como pareja.

¿Distancia entre ellos? Pamela Franco enciende alarmas sobre su romance con Christian Cueva

En medio de una entrevista concedida al medio Trome, Franco abrió su costado más personal. Sus palabras no pasaron desapercibidas y que no tardaron en provocar distintas interpretaciones entre los seguidores, quienes las vincularon con un posible distanciamiento o tensiones en su relación con el futbolista. El intercambio mediático volvió a poner el foco sobre la pareja, alimentando versiones sobre una etapa de cambios en su vínculo sentimental.

“Emocionalmente no me siento en mi mejor momento. Le he dicho que, si en tu cabeza está no portarte bien, engáñame ahorita porque no estoy para perder el tiempo. Yo suelto rápido porque no creo en lutos tampoco”, indicó Pamela.

“Soñar es bonito, pero yo ya no… Sueño con mis metas. Como pareja no sueño. Como pareja siento que las personas nos encontramos día a día con nuestros actos, con nuestras demostraciones de amor que se ven reflejados en los hechos, en lo que hacemos y siento que, si él es para mí, y viceversa, el tiempo lo dirá”, agregó Pamela.

¿Qué más dijo Pamela Franco sobre su situación con Christian Cueva?

A las declaraciones brindadas por la intérprete de “Dime la Verdad”, Pamela Franco, se añadió un nuevo elemento que llamó la atención del público: una reciente publicación en sus historias de Instagram.

El contenido compartido en dicha red social fue rápidamente comentado por usuarios, quienes lo interpretaron como un posible mensaje encubierto relacionado con su vida sentimental junto al deportista, reavivando así las especulaciones en torno a su relación.

“Por paz mental… ya no quiero entender a nadie, tampoco quiero que alguien me entienda. Cada quien, en su mundo, porque la realidad no es la misma para todos”, publicó la artista.

¿Pamela Franco quiere tener un hijo con Christian Cueva?

Pese a las dificultades que enfrenta su relación con el futbolista, Pamela sorprendió al admitir que sí le gustaría convertirse nuevamente en madre. Sin embargo, aclaró que las condiciones actuales no son las más adecuadas para tomar una decisión tan importante.

“Sí, pero las circunstancias son muy difíciles para mí”, señaló la cantante al ser consultada sobre la posibilidad de tener un hijo con ‘Aladino’. Asimismo, explicó que gran parte de sus preocupaciones están enfocadas en las responsabilidades que mantiene con su pequeña hija.

La artista también contó que ya conversó este tema con el popular ‘Cuevita’, aunque ambos son conscientes de que todavía existen muchos asuntos por resolver antes de pensar en agrandar la familia, según informa la plataforma La Karibeña.