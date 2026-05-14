Por Redacción EC

Se han intensificado las versiones sobre un posible distanciamiento entre Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, a raíz de ciertos movimientos recientes en las plataformas digitales de la cantante. La atención del público se ha centrado en la reducción de apariciones conjuntas, tanto en redes sociales como en espacios públicos, algo que anteriormente era más constante dentro de su relación. Este cambio en la dinámica habitual ha dado pie a comentarios y conjeturas sobre el estado actual del vínculo entre ambos. La última aparición conjunta registrada se remonta al 18 de abril, fecha en la que la cantante presentó el videoclip de su tema “Que no me provoque”, realizado en colaboración con la artista Melanie Martínez. Desde entonces, ese material audiovisual ha sido uno de los pocos registros recientes donde ambos se dejan ver juntos, lo que ha incrementado la atención sobre su situación actual como pareja.