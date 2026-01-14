El proceso de separación legal entre la cantante Pamela López y el volante Christian Cueva ha ingresado finalmente en una etapa crucial. Tras casi dos años de constantes enfrentamientos mediáticos y tensiones públicas, los representantes jurídicos de ambos han comenzado a establecer las bases de lo que será la disolución formal de su matrimonio, buscando dar un cierre definitivo a su historia personal.

Aunque el diálogo entre las partes se mantiene activo, la falta de consenso en temas financieros críticos ha impedido que se concrete una firma inmediata. A continuación, te contamos qué reveló el abogado de López sobre este tema.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DEL DIVORCIO ENTRE PAMELA LÓPEZ Y CHRISTIAN CUEVA?

Gino Zamora, quien lidera la defensa de López, comunicó que el camino hacia la ruptura legal definitiva ya dio su primer paso concreto. Según el letrado, las dos facciones legales han sostenido encuentros de carácter formal para dar fluidez a un expediente que llevaba tiempo estancado debido a las fricciones personales. Sin embargo, aclaró que la incertidumbre persiste sobre el momento exacto en que se estampará la firma en el acta oficial de separación.

Zamora enfatizó que la resolución final depende de la predisposición del volante para negociar. “Este es solo un primer paso para poner fin al conflicto. (...) Por nuestra parte, siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa”, comentó.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DETRÁS DE LA MILLONARIA PENSIÓN DE ALIMENTOS QUE EXIGE PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA?

Pamela López planteó un requerimiento de 64 mil soles. El sustento de este pedido radica en la imperativa necesidad de preservar la calidad de vida y las comodidades que los menores disfrutaban de manera habitual mientras la pareja convivía bajo el mismo techo. Zamora argumentó que este monto se ajusta estrictamente al límite superior que la normativa legal peruana permite en estos casos, buscando siempre el bienestar integral de los hijos.

Por el contrario, el jugador ha contraofertado apenas 12 mil soles mensuales, cantidad notablemente menor a la solicitada por la madre de sus hijos. Este choque financiero, sumado a la falta de acuerdo sobre la repartición de los bienes muebles e inmuebles, constituye el núcleo del actual enfrentamiento jurídico.

Foto: Archivo GEC / Composición EC

Cabe mencionar que, a pesar de que existe una notable brecha financiera, el jugador ha mostrado señales de flexibilidad en otros apartados del proceso, como el intento de agilizar el régimen de visitas, sugiriendo reducir el tiempo de notificación previa para comunicarse con sus hijos de 48 a 24 horas de anticipación, según informa el diario La República.

¿QUÉ ACCIONES TOMÓ CHRISTIAN CUEVA PARA FACILITAR EL ACUERDO FINAL?

Para acelerar los trámites, el deportista modificó su estrategia a fines de 2025. Tras retirar su demanda de divorcio por causal, Cueva solicitó una conciliación formal para cerrar el proceso. Realizó un llamado público a López para establecer un diálogo que finiquite la separación definitiva. El bienestar de los menores sigue siendo el eje central que debería guiar estas negociaciones finales para terminar con el vínculo legal entre ambas figuras.