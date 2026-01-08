La conductora de espectáculos Magaly Medina se encuentra en pleno proceso de recuperación tras someterse a un lifting facial en Argentina. Aunque la intervención busca refrescar su imagen, las primeras horas del postoperatorio no han sido sencillas para la periodista, quien ha lidiado con malestares físicos considerables.

Su médica de confianza, Joana Bernedo, ha estado supervisando de cerca su evolución en el país gaucho y compartió detalles sobre el estado actual de la ‘Urraca’. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DE MAGALY MEDINA TRAS SU OPERACIÓN?

La presentadora de televisión ha experimentado una etapa posterior a la cirugía bastante complicada debido a molestias intensas. Según relató su doctora personal, una madrugada reciente fue especialmente compleja para la figura de ATV, quien necesitó medicación específica para estabilizarse.

“Fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, comentó Bernedo para tranquilizar a los seguidores, confirmando que, más allá de la crisis de dolor, la salud general de Medina se mantiene bajo control.

¿QUÉ PROCEDIMIENTOS SEGUIRÁ MEDINA PARA SU RECUPERACIÓN?

Para asegurar un resultado óptimo y una cicatrización eficiente, la periodista iniciará tratamientos complementarios en una clínica argentina. Su plan médico establece que, al cumplirse 72 horas de la intervención, se incorporarán nuevas tecnologías al cuidado de su rostro.

“Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica”, detalló la especialista encargada, quien ha viajado exclusivamente con la conductora para asistirla en este proceso de rejuvenecimiento.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA PREFIRIÓ OPERARSE EN EL EXTRANJERO Y NO EN EL PERÚ?

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no tuvo reparos en admitir que su decisión se basó en la falta de satisfacción con los trabajos realizados en el mercado peruano.

Según explicó en sus redes sociales, la búsqueda de un profesional fuera de nuestras fronteras fue una consecuencia directa de sus estándares personales. Al respecto, la comunicadora señaló: “Porque los resultados que vi allá (en Perú) no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”.

Esta insatisfacción la motivó a emprender un análisis riguroso junto a su especialista de confianza para hallar la opción que mejor se ajustara a sus expectativas de naturalidad.

¿EN QUÉ CONSISTE LA COMPLEJA INTERVENCIÓN A LA QUE SE SOMETIÓ LA CONDUCTORA?

El procedimiento elegido por la periodista es conocido como deep plane facelift, una técnica avanzada que requiere una especialización muy específica. Medina aclaró que no se trata de una cirugía convencional, sino de un método que trabaja sobre las capas internas del rostro para evitar efectos artificiales.

Sobre la técnica, la figura de ATV manifestó lo siguiente: “Una operación en la que se consigue un reposicionamiento de grasa y músculos profundos de tal manera que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías”.

De acuerdo con sus declaraciones, trabajó en conjunto con su doctora Joana Bermedo para elegir minuciosamente a su cirujano, quien cabe señalar que posee una agenda sumamente exclusiva, según recoge el diario La República.

