La muerte de Dolly Parton marca el final de una de las carreras más extraordinarias de la música estadounidense. La cantante, compositora, actriz y empresaria falleció a los 80 años, según confirmó su familia, dejando detrás de sí un patrimonio que distintas estimaciones ubican entre 450 y 650 millones de dólares. La diferencia responde a los criterios utilizados para valorar sus propiedades, negocios, catálogo musical y otros activos.

¿De cuánto era la fortuna de Dolly Parton?

Buena parte de la riqueza de Parton no procedía únicamente de sus discos o conciertos. La artista conservó derechos sobre una enorme cantidad de canciones y construyó un importante negocio alrededor de su nombre. Forbes estimó en 2025 que solo su catálogo musical tenía un valor aproximado de 120 millones de dólares, mientras que otras valoraciones posteriores situaron su patrimonio total en unos 650 millones.

A esto se sumó Dollywood, el famoso parque temático ubicado en Tennessee, además de hoteles, espectáculos, acuerdos comerciales, licencias y otros emprendimientos. Esa capacidad para convertir su imagen y sus canciones en activos empresariales explica por qué Parton logró acumular una fortuna considerable sin desprenderse de una parte importante de su catálogo.

¿Quién podría recibir la herencia de Dolly Parton?

Uno de los aspectos que más interrogantes genera es la sucesión. Dolly Parton estuvo casada durante casi seis décadas con Carl Dean, quien murió en marzo de 2025 a los 82 años. La pareja no tuvo hijos, por lo que no existe un heredero directo en primera línea.

Hasta el momento, no se ha hecho público un documento que confirme quiénes serán los beneficiarios definitivos de la fortuna de Parton. Sus hermanos, sobrinos y otros familiares forman parte de su círculo cercano, pero no se puede afirmar que alguno de ellos vaya a recibir una cantidad determinada mientras no se conozca oficialmente el contenido de su testamento o de los instrumentos legales utilizados para administrar su patrimonio.

La millonaria fortuna que también podría continuar su legado

Más allá de quién reciba legalmente los bienes, la historia de Parton hace especialmente relevante el papel de sus proyectos filantrópicos. La cantante creó la Imagination Library, iniciativa que ha distribuido cientos de millones de libros gratuitos para niños, y durante décadas destinó grandes cantidades de dinero a educación, hospitales, investigación médica y ayuda ante desastres.

Por eso, el verdadero alcance de su herencia podría medirse no solo en dólares, sino también en las instituciones y proyectos que sobrevivan a su creadora. Parton pasó de crecer en una familia humilde de Tennessee a convertirse en una estrella mundial y una empresaria multimillonaria. Ahora, tras su muerte, comienza otra etapa: determinar cómo se distribuirá su patrimonio y cómo continuará el legado de una mujer que convirtió su éxito musical en un imperio y, al mismo tiempo, en una de las obras filantrópicas más reconocidas del entretenimiento.