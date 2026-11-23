La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo está por terminar. Este martes 24 de noviembre, Puerto Rico será el escenario de la edición número 75 del certamen de belleza más reconocido del mundo, que reunirá a más de 120 representantes internacionales. Los espectadores peruanos podrán seguir la esperada ceremonia a través de Telemundo Internacional y la plataforma Universal+, mientras que la organización y la cadena televisiva también ofrecerán contenido especial mediante sus canales digitales. La mexicana Fátima Bosch, actual reina del concurso, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Miss Universo 2026?

La gran final del Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo, en San Juan. La ceremonia principal está programada para comenzar a las 8.00 p. m. en el horario del este de Estados Unidos, que coincide con las 8.00 p. m. en Perú.

Antes de la competencia se desarrollará una cobertura especial desde Puerto Rico, con entrevistas, comentarios y contenido exclusivo sobre las participantes. En Estados Unidos, Telemundo anunció el programa previo Celebrando Nuestras Reinas, que comenzará a las 7.00 p. m. ET.

¿Dónde y cómo ver el Miss Universo 2026 en vivo desde Perú?

Los televidentes peruanos podrán seguir la transmisión de la gala a través de Telemundo Internacional, señal de televisión por cable que llevará el espectáculo a distintos países de América Latina. Esta alternativa permitirá disfrutar de la ceremonia sin necesidad de encontrarse en Estados Unidos o Puerto Rico.

Otra opción será Universal+, plataforma de streaming que también contará con la transmisión del concurso. Los usuarios deberán verificar que el servicio esté disponible en su país y que su operador o suscripción incluya el acceso al contenido.

La cobertura digital también tendrá un papel importante. Los seguidores podrán encontrar noticias, entrevistas, imágenes y contenido relacionado con las candidatas en el portal oficial de Telemundo, así como en su canal de YouTube. Sin embargo, es importante distinguir estos contenidos de la transmisión completa de la gala, cuya disponibilidad puede variar según el territorio.

¿Qué canal transmite el Miss Universo 2026 en otros países?

La transmisión de la edición 75 del concurso tendrá diferentes señales dependiendo del país. En Estados Unidos, la ceremonia se emitirá por Telemundo y estará disponible mediante Peacock. En Latinoamérica, Telemundo Internacional y Universal+ figuran entre las principales alternativas anunciadas para seguir el evento.

Además, algunos territorios tendrán canales locales autorizados para transmitir la competencia. Entre ellos destacan RCN en Colombia, Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y Ecuavisa en Ecuador. Esta distribución permitirá que los seguidores del certamen puedan acompañar a sus representantes nacionales mediante distintas opciones de televisión y streaming.

¿Quiénes serán los presentadores del Miss Universo 2026?

La conducción de la gran final estará a cargo de Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, dos reconocidas figuras de la televisión hispana. La presentadora mexicana regresará al escenario del concurso, mientras que Adyan asumirá por primera vez el papel de conductor principal de esta importante ceremonia internacional.

La producción también contará con la participación de Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo, quienes acompañarán la cobertura especial y ofrecerán detalles desde diferentes espacios del evento. Asimismo, la organización confirmó presentaciones musicales y una puesta en escena especial para celebrar los 75 años de historia del certamen.

Puerto Rico recibe la edición 75 del Miss Universo

La elección de Puerto Rico como sede convierte a esta edición en una celebración especial para la historia del concurso. La isla recibirá nuevamente a las delegaciones internacionales en una competencia que conmemora el aniversario número 75 de Miss Universo, con actividades previas, desfiles y encuentros con las participantes.

Uno de los momentos más esperados será la coronación de la nueva reina, quien recibirá el título de manos de Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición 2025. Así, el público conocerá a la sucesora que llevará la corona durante el próximo año y representará al certamen en diferentes actividades internacionales.