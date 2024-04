Este miércoles 3 de abril nos enteramos del lamentable fallecimiento de Flor Sheyza Quispe Sucapuca, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Muñequita Milly’, a sus cortos 23 años de edad. De acuerdo con medios de Juliaca, ella se encontraba internada en la Clínica del Inca, ubicada en la Avenida 28 de julio en Miraflores y, posteriormente, fue su jefe de prensa quien se encargó de confirmar la triste noticia.

Según Latina Noticias, la cantante folclórica se sometió a una lipoescultura el último 27 de marzo en la clínica del mencionado doctor y es luego de esta intervención que presentó fuertes dolores. Debido a ello, los familiares se habrían comunicado con el especialista, pero este les indicó que los dolores eran normales. Pese a ello, la salud de la cantante no mejoró y fue internada en la mencionada clínica.

La familia se encuentra devastada y pidió a las autoridades que se investigue el caso. Además, se conoció que la joven cantante deja un hijo de un año en orfandad. Sus restos serán trasladados a Yanahuaya, Puno (su tierra natal), para homenajearla y darle sepultura. Cabe resaltar que, el Dr. Víctor Fong no se ha pronunciado al respecto y cerró sus redes sociales, hecho que ha llamado la atención de los cibernautas.

¿Quiénes son las famosas que también acusaron al Dr. Fong?

Por si fuera poco, se va revelando que esta no es la primera vez que el doctor Victor Barriga Fong se ve envuelto en una controversia, pues es más de una la personalidad peruana que se atendió con él y luego lo acusó por mala praxis.

La primera de ellas fue la diseñadora de modas Cinthia Vigil, quien se atendió con el Dr. Fong durante 2021. Resulta que durante una intervención el médico le habría inyectado una sustancia nociva en lugar de ácido hialurónico. Asimismo, contó que como consecuencia sufrió de fibrosis interna y que el producto que le fue inyectado se pegó tanto a sus músculos que ya no era posible retirarlo. En su momento también señaló que debido a esta situación su vida no volvería a ser la misma, pues le causó un “daño irreparable”.

Le siguió la famosa Sheyla Rojas, quien a inicios del 2022 sufrió una parálisis facial tras someterse a una liposucción de papada con el mismo cirujano. Su cuerpo tuvo una reacción adversa que la hizo inflamarse no solo en la cara, generándole una mala sensación que no le permitió ni siquiera comer adecuadamente. No obstante, en esta ocasión el Dr. Fong se defendió afirmando que la ex chica reality era la única responsable de lo que le estaba sucediendo.

Por último, tenemos el caso más reciente, el de la actriz Maricielo Effio. Hace tan solo unos nueve meses ella acusó al médico de haberle deformado el ombligo y la barriga tras someterse a una abdominoplastía. Aseguró sentirse muy mal psicológicamente, pues ella trabaja con su imagen física y exigió una indemnización. Sin embargo, el Dr. Fong nuevamente se defendió alegando que fue ella misma quien no cumplió con sus recomendaciones de cuidado post intervención quirúrgica.