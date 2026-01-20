Este sábado 24 de enero de 2026 podría ser un día clave para todos los fans de “Dragon Ball” en Latinoamérica y es que se va a realizar por primera vez el “Dragon Ball Genkidamatsuri”, un evento de ocho horas que conmemora los 40 años de la saga en donde nos mostrarán novedades acerca de lo que se viene de la entrega a futuro.

Hora del “Dragon Ball Genkidamatsuri”

Ten en cuenta que, debido a la diferencia horaria con Japón (Aquí inicia el domingo 25 de enero) en los países de nuestra región el evento comenzará la noche del sábado 24 de enero.

Horarios de inicio (Panel principal: Genkida Stage)

México (CDMX), Guatemala, Costa Rica, El Salvador: 7:45 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Rep. Dominicana: 9:45 p.m.

9:45 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia): 10:45 p.m.

¿Dónde se hará el “Dragon Ball Genkidamatsuri”?

Este evento masivo está programado en Japón para el domingo 25 de enero de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, en Chiba, Japón.Se describe como el “clímax” de las festividades por las cuatro décadas de Dragon Ball, reuniendo por primera vez en un solo lugar anuncios de manga, anime, videojuegos y mercancía.

¿Qué podríamos ver en el evento?

Existe una gran expectativa sobre el regreso del canon al formato animado. Los rumores y filtraciones sugieren tres posibilidades principales para el panel de apertura:

La continuación oficial del anime de "Dragon Ball Super" o la posibilidad de un remake que adapte la historia canónica. Una nueva película tras el éxito de “Dragon Ball Super: Super Hero”. Noticias sobre la reactivación del manga de Dragon Ball Super, que ha estado en pausa tras el fallecimiento de Toriyama y disputas legales de derechos.

Revelación de un nuevo videojuego

Bandai Namco ha confirmado que utilizará este escenario para presentar su próximo gran título. Aunque muchos esperan Dragon Ball Xenoverse 3, también se especula sobre nuevos contenidos para Sparking! ZERO o proyectos totalmente inéditos que aprovechen la tecnología actual.

¿Dónde ver el “Dragon Ball Genkidamatsuri”?

El evento será transmitido exclusivamente en el canal de YouTube de Toei Animation.

Horarios y paneles principales (Hora Perú)

El evento seguirá un cronograma muy específico con dos momentos clave que tienen a los fans en vilo: