El universo de "Dragon Ball" vive un momento dorado. La promoción de la segunda parte del DLC de “Dragon Ball Daima” para el aclamado RPG Dragon Ball Z: Kakarot que está dando qué hablar en todo el mundo. Bandai Namco ha revelado una ilustración promocional que ha dejado a los fans sin palabras: un enfrentamiento directo entre Goku Super Saiyan 4 y el temible Rey Gomah en su forma final.

Este nuevo contenido descargable no es solo una expansión más; es un homenaje al último legado de Akira Toriyama. Mientras que “Dragon Ball Daima” nos presenta una aventura de rejuvenecimiento y exploración en el Reino de los Demonios, su integración en Dragon Ball Z: Kakarot permite licencias creativas que disparan el hype.

La aparición del Super Saiyan 4 en este contexto es un movimiento maestro. Aunque originalmente pertenecía al canon de GT, ver esta transformación enfrentándose a las amenazas actuales de Daima demuestra que Bandai Namco está dispuesta a unificar lo mejor de cada era para ofrecer combates imposibles y visualmente impactantes.

Avance del DLC de “Dragon Ball Daima”

Diferencias entre el Super Saiyan 4 de GT y Daima

El Diseño Físico

Es la diferencia más obvia. En GT, cuando Goku Mini se transformaba en SSJ4, hasta convertirse en un adulto. Era una forma de recuperar su estado físico óptimo. Daima (Mini): En Daima, Goku mantiene su cuerpo pequeño (niño) mientras está transformado. Es un “Mini SSJ4”. Sus proporciones son más compactas, pero mantiene el pelaje y la melena larga.

El Origen del Poder

Se basaba en la ciencia y la biología Saiyajin. Goku necesitaba la cola, ver la Tierra (que funcionaba como Luna llena) para volverse y luego recuperar la consciencia. Daima (Magia y Entrenamiento): No hay Ozaru Dorado de por medio. Goku revela que alcanzó este estado mediante entrenamiento tras la saga de Buu, pero no podía activarlo por voluntad propia. En el Reino de los Demonios, es la magia de Neva la que ayuda a “desbloquear” o activar la transformación en su cuerpo mini.

Paleta de Colores y Detalles

La Ropa:

, Goku lleva sus pantalones amarillos y muñequeras azules (el traje del final de Z). En Daima , mantiene su gi naranja y azul clásico , lo cual le da un aspecto visual muy distinto al combinar el naranja con el pelaje rojizo.

, mantiene su , lo cual le da un aspecto visual muy distinto al combinar el naranja con el pelaje rojizo. La Anatomía: El diseño de Daima (supervisado por Toriyama antes de partir) tiene rasgos de simio más marcados en los antebrazos y manos, que se ven ligeramente más grandes y robustos para enfatizar ese lado salvaje, a diferencia del diseño más estilizado de GT.

