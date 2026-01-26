El universo de “Dragon Ball” vuelve a expandirse oficialmente. Durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, realizado en el Makuhari Messe de Japón como parte de las celebraciones por el 40.º aniversario de la franquicia, se anunció una de las noticias más esperadas por los fans: el inicio de la producción del nuevo anime “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, continuación oficial y canónica de la serie. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

El anuncio oficial

El anuncio se realizó en el escenario de apertura “Exclusive Announcements! GENKIDASTAGE Part 1”, con la presencia de figuras clave como Masako Nozawa, voz histórica de Gokú, y Akio Iyoku, productor ejecutivo de la saga. La revelación confirmó que la franquicia regresará a la televisión con una historia que continúa directamente los eventos del anime emitido entre 2015 y 2018.

Teaser tráiler del nuevo anime de “Dragon Ball Super”

Una continuación directa del arco de la Supervivencia del Universo

“Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” se sitúa cronológicamente después del “Universe Survival Arc”, uno de los momentos más intensos del anime, donde se desarrolló el Torneo del Poder. Esta nueva serie adapta y expande un arco ya conocido por los lectores del manga: el “Galactic Patrol Prisoner Arc”, considerado uno de los relatos más sólidos y oscuros de la etapa moderna de la franquicia.

La historia presenta una amenaza completamente nueva para el equilibrio del universo, elevando la escala del conflicto a niveles verdaderamente cósmicos y reforzando el tono épico que caracteriza a esta etapa de “Dragon Ball Super”.

Goku y Vegeta se unen a la Patrulla Galáctica

En esta nueva entrega, Son Goku y Vegeta unen fuerzas con los miembros de la Patrulla Galáctica, los guardianes del orden y la paz en la galaxia. Esta organización, ya conocida por los fans gracias a personajes como Jaco, adquiere un rol central en la narrativa.

Ambos saiyajins no solo combaten junto a la Patrulla, sino que también adoptan uniformes y armaduras oficiales, marcando un cambio visual y simbólico importante. La alianza entre guerreros y fuerzas galácticas promete combates estratégicos, nuevas dinámicas de poder y un enfoque más amplio del universo de “Dragon Ball”.

¿Quién es Moro? El nuevo villano

El antagonista principal de la historia será Moro, conocido como el “Planet-Eater”. Se trata de un enemigo radicalmente distinto a los villanos recientes de la saga: un ser antiguo, con habilidades mágicas y la capacidad de absorber la energía vital de planetas enteros.

Moro representa una amenaza que no solo pone en peligro a Goku y Vegeta, sino al equilibrio universal en su totalidad. Su introducción marca el regreso de un villano con una presencia oscura, calculadora y devastadora, elevando la tensión narrativa y ofreciendo uno de los desafíos más complejos para los héroes.

Fecha de estreno estimada y expectativas

Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, la producción ya está en marcha y todo indica que “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” podría estrenarse a finales de 2026 o a inicios de 2027. El anuncio forma parte de la celebración histórica de los 40 años de la saga, lo que refuerza su importancia dentro del legado de Akira Toriyama.

La serie apunta a convertirse en uno de los regresos más ambiciosos del anime moderno, consolidando el futuro de “Dragon Ball” para una nueva generación de fans.

Ficha técnica