La tranquilidad que Deysi Araujo buscaba al mudarse al exclusivo distrito de San Isidro se ha transformado en una auténtica pesadilla legal y emocional que hoy la mantiene bajo tratamiento especializado. La modelo peruana expuso públicamente los problemas que enfrenta en el edificio donde reside, denunciando una serie de decisiones que, según afirma, han sido tomadas de manera arbitraria en su contra. Lo que comenzó como un desacuerdo por temas administrativos escaló rápidamente hasta convertirse en un conflicto que involucra restricciones e incrementos económicos. En este contexto, la también actriz cómica decidió revelar detalles de cómo esta situación ha afectado su vida diaria, evidenciando que el problema ha traspasado lo legal para convertirse en una carga emocional difícil de sobrellevar.

¿QUÉ DIJO DEYSI ARAUJO SOBRE EL CONFLICTO EMOCIONAL QUE VIVE ACTUALMENTE?

La estabilidad psicológica de la figura mediática se ha visto severamente vulnerada a raíz de la presión constante ejercida por sus vecinos, llevándola a buscar soporte en la salud mental. Araujo confesó que el asedio y los actos discriminatorios han dejado una huella profunda en su bienestar, señalando que “el daño psicológico y emocional no lo reparará nadie”.

Para intentar mitigar las crisis de nervios y el malestar general, la actriz cómica ha recurrido a la asistencia de un psicólogo y al uso de fármacos, admitiendo con dolor: “Me puse mal. Fui al médico. Estoy haciendo terapia y tomando relajantes”. Este panorama revela que la disputa ha dejado de ser un simple trámite de edificio para convertirse en un problema de salud personal.

¿QUÉ IRREGULARIDADES DENUNCIA LA MODELO SOBRE EL MANEJO DE SU EDIFICIO?

La controversia gira en torno a lo que Araujo percibe como un ensañamiento económico y una restricción arbitraria de sus derechos como propietaria. Según relata, la administración le exige el pago de una deuda antigua que no le pertenece por ser dueña reciente, y además, le han aplicado un incremento en el mantenimiento que no afecta al resto de habitantes: de abonar 570 soles, ahora se le exige un pago de 680 soles. “¿Por qué a mí? Deberían subirle a todos los departamentos, no solamente a mí”, cuestionó indignada.

Sumado a esto, mediante acciones notariales, se le ha impedido el ingreso a zonas recreativas, afectando incluso a su hijo al prohibirle el uso de la alberca o el gimnasio, situación ante la cual ella sentencia: “Nadie tiene derecho a maltratarme o prohibirme el uso de áreas comunes porque yo cumplo con todos los pagos”.

¿CUÁL SERÁ LA ESTRATEGIA DE LA ARTISTA PARA DEFENDER SU PROPIEDAD?

Frente a este escenario, la modelo decidió tomar una postura más firme y enfrentar el conflicto mediante acciones legales. Aunque anteriormente había considerado mudarse para evitar tensiones, ahora ha optado por defender sus derechos como propietaria.

“Gracias a Dios que ya tengo un nuevo abogado y sé que tengo todas las de ganar porque soy propietaria del departamento donde vivo”, afirmó con convicción. Con el respaldo de su defensa legal, Araujo busca frenar lo que considera abusos por parte de la administración del edificio, según informa Exitosa.

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