La cantante Pamela Franco volvió a acaparar la atención pública tras revelar nuevos y delicados detalles sobre su pasada relación con Christian Domínguez durante su participación en el programa ‘La verdad a prueba’. En una entrevista cargada de emotividad frente a Andrea Llosa, la artista no solo expuso cómo su expareja asumía el control total de sus ingresos, sino que también aseguró que nunca recuperó el dinero que generó mientras estuvieron juntos. Lo que comenzó como un acuerdo económico en beneficio de ambos terminó convirtiéndose, según su testimonio, en una situación incómoda que con el tiempo afectó su autonomía y su estabilidad emocional. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, ya que evidencian una dinámica poco común en la administración de sus finanzas como pareja. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO FUNCIONABA EL MANEJO DEL DINERO EN SU RELACIÓN?

Durante la entrevista, Pamela Franco explicó que desde el inicio de su relación ambos establecieron un acuerdo económico que implicaba que su entonces pareja se encargara de gestionar todo el dinero que ella ganaba. Según detalló, los ingresos que obtenía eran utilizados para cubrir los gastos cotidianos del hogar, así como la manutención familiar. Mientras tanto, lo que generaba Domínguez tenía como finalidad ser guardado para un objetivo común: adquirir una vivienda.

Con el paso del tiempo, esta dinámica empezó a generar incomodidad en la cantante. “Yo quería movilizarme para un lugar y le tenía que llamar para que me yapee, luego eso me empezó a fastidiar”, relató, dejando en evidencia que dependía completamente de él incluso para cubrir gastos básicos. Lo que en un inicio parecía práctico, terminó afectando su independencia.

Pamela Franco no puede evitar las lágrimas al recordar su difícil relación con Christian Domínguez . (Foto: Captura / Panamericana Televisión)

¿QUÉ OCURRIÓ CUANDO TERMINÓ LA RELACIÓN ENTRE AMBOS?

Tras poner fin a la relación en enero de 2024, la situación dio un giro inesperado. Al intentar recuperar el dinero que ella misma produjo durante años, la respuesta del músico fue tajante y desoladora. Pamela relató que, frente a un testigo familiar, él le negó cualquier acceso a fondos: “Me dijo: ‘No tienes ni un sol’, delante de mi hermano”.

La intérprete de cumbia manifestó su profunda decepción no solo por el tema económico, sino por la falta de integridad de quien fue su compañero, afirmando con tristeza: “Me duele que él no haya sido una buena persona”.

La artista aseguró que nunca volvió a ver ese dinero, lo que incrementó su sensación de frustración y decepción, según informa La República.

¿CUÁNTO DURÓ LA RELACIÓN DE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y POR QUÉ TERMINÓ?

La relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez se extendió por aproximadamente cuatro años, iniciando a finales de 2019 y concluyendo en enero de 2024. Durante ese periodo, ambos formaron una familia y tuvieron una hija en común, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo. Incluso llegaron a planificar un futuro juntos, incluyendo la posibilidad de matrimonio.

Sin embargo, todo se vino abajo tras el escándalo de infidelidad protagonizado por el cantante con Mary Moncada, un episodio que fue ampliamente difundido y conocido como el caso del “auto rana”.

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