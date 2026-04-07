Resumen

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Hemos podido conversar con los protagnistas de “DTF St. Louis” Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour sobre lo más importante de la serie. (Foto: HBO Max)
Hemos podido conversar con los protagnistas de “DTF St. Louis” Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour sobre lo más importante de la serie. (Foto: HBO Max)
Por Paolo Valdivia

Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour conversaron en exclusiva con El Comercio sobre los desafíos emocionales detrás de “DTF St. Louis”, la miniserie creada por Steven Conrad que mezcla comedia negra, drama y misterio para retratar las contradicciones de la vida adulta.

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