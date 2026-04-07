Jason Bateman, Linda Cardellini y David Harbour conversaron en exclusiva con El Comercio sobre los desafíos emocionales detrás de “DTF St. Louis”, la miniserie creada por Steven Conrad que mezcla comedia negra, drama y misterio para retratar las contradicciones de la vida adulta.

La historia sigue a tres personas atrapadas en matrimonios en deterioro que, en medio de crisis personales, terminan envueltos en un triángulo amoroso que desencadena un crimen y una investigación llena de secretos.

Jason Bateman: “Es una historia muy vulnerable y humana”

Durante la entrevista, Jason Bateman explicó que uno de los aspectos más atractivos del proyecto fue la posibilidad de interpretar a un personaje emocionalmente expuesto.

El actor recordó que desde el inicio quedó cautivado con el guion escrito por Steven Conrad.

“He sido un gran admirador del trabajo de Steven Conrad durante muchos años, pero cuando leí el guion de DTF St. Louis simplemente no podía dejar de pasar páginas. No puedes creer lo que estos personajes dicen o hacen. Es algo muy extraño y único, pero al mismo tiempo funciona porque los personajes también son así”.

Bateman también destacó que la serie logra equilibrar tonos muy distintos sin perder coherencia.

“La serie puede ser horriblemente trágica en algunos momentos y absurdamente divertida en otros, y lo interesante es que los personajes no se mueven entre esos géneros de forma consciente. Ellos simplemente viven en medio de todo eso”.

Para el actor, el proyecto también representa un cambio frente a algunos de sus papeles anteriores.

“Cuando leí el guion me di cuenta de que era diferente a muchos personajes que he interpretado antes. No es el típico protagonista inteligente que siempre tiene el control; es alguien que está tratando de entender su propia vida”.

Personajes imperfectos que conectan con el público

Bateman aseguró que la serie busca conectar con el espectador a través de personajes profundamente imperfectos.

“Es una historia muy vulnerable y muy humana. A veces es incómoda de ver porque muestra a personas tratando de cambiar sus vidas o explorar cosas nuevas en un momento en el que no saben realmente quiénes son”.

Esa fragilidad emocional, según el actor, es precisamente lo que hace que la historia resulte tan atractiva.

“Lo que me parece fascinante de estos personajes es que son un poco patéticos y desesperados, pero también muy reales. Esa combinación hace que el público quiera seguir mirando qué va a pasar con ellos”.

También resaltó la química que se generó entre los protagonistas durante el rodaje.

“Trabajar con David Harbour y Linda Cardellini elevó completamente la experiencia. Hay una energía muy especial cuando los actores se permiten explorar personajes imperfectos, contradictorios y un poco caóticos”.

David Harbour: “La serie se permite ser extraña, divertida y emotiva”

David Harbour explicó que su personaje atraviesa una profunda crisis personal que impulsa gran parte de la historia.

Según el actor, desde las primeras conversaciones con el equipo creativo quedó claro que el proyecto tenía un tono muy particular.

“Desde el momento en que empezamos a hablar del proyecto con el equipo creativo, sentimos que había algo muy especial en esta historia. DTF St. Louis tiene un tono que mezcla lo absurdo, lo inesperado y lo profundamente humano”.

Harbour destacó que uno de los mayores atractivos de la serie es su capacidad para moverse entre distintas emociones.

“Lo que más me gusta es que la serie se permite ser extraña, divertida y emotiva al mismo tiempo. Hay escenas que pueden sentirse casi surrealistas, pero que al final hablan de cosas muy reales sobre las personas y sus relaciones”.

Linda Cardellini: “Revela lo que ocurre debajo de la superficie”

Por su parte, Linda Cardellini resaltó que la serie explora la vida adulta desde una perspectiva emocional más compleja.

“Una de las cosas más interesantes de la serie es cómo toma personajes que, en apariencia, llevan vidas normales y empieza a revelar todo lo que ocurre debajo de la superficie”.

A medida que la historia avanza, el público puede descubrir las emociones y conflictos ocultos de los protagonistas.

“Mi personaje vive en un espacio muy complejo emocionalmente, y eso fue lo que más me atrajo del proyecto. No es una historia simple sobre relaciones; es una mirada a cómo las personas toman decisiones cuando están atravesando momentos importantes de sus vidas”.

Una historia que mezcla humor, drama y misterio

“DTF St. Louis” se desarrolla en los suburbios de Estados Unidos y sigue a un grupo de adultos que, en medio de la rutina y la insatisfacción, descubren una aplicación de citas que promete aventuras fuera del matrimonio.

Lo que comienza como una forma de escapar de la monotonía termina provocando tensiones que alteran la dinámica entre ellos y conducen a un desenlace fatal.

La narrativa se construye de manera no lineal, mostrando distintos momentos de la historia desde diversas perspectivas, mientras dos detectives intentan reconstruir los hechos que llevaron al crimen.

Además de Bateman, Harbour y Cardellini, el reparto incluye a Richard Jenkins, Joy Sunday, Peter Sarsgaard y Arlan Ruf.

La serie ha llamado la atención de la crítica por su mezcla de humor oscuro con un retrato de la insatisfacción en la mediana edad, además de las actuaciones del elenco principal.

Dónde ver “DTF St. Louis”

La miniserie “DTF St. Louis” se estrenó el 1 de marzo de 2026 en HBO y también está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

La primera temporada cuenta con siete episodios, que se estrenan semanalmente los domingos hasta su final previsto para abril.

Cada capítulo tiene una duración aproximada de 49 minutos y forma parte de una historia que avanza progresivamente hacia el misterio central que rodea a los protagonistas.