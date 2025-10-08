Tras meses de rumores sobre su separación de Ana Siucho, Edison Flores vuelve a ser protagonista del espectáculo local tras ser captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ disfrutando de una noche junto a la influencer tacneña Antonella Martorell, en imágenes que rápidamente generaron revuelo entre los hinchas y seguidores del futbolista.

El nuevo ampay del mediocampista de la selección peruana ha desatado especulaciones sobre el inicio de una nueva etapa en su vida sentimental. Aunque ni Flores ni Martorell han declarado públicamente sobre el tema, los indicios en redes sociales y su reciente cercanía alimentan los rumores de un posible romance. A continuación, te contamos quién es la joven que sería el nuevo amor del futbolista.

¿QUIÉN ES ANTONELLA MARTORELL, LA JOVEN RELACIONADA CON EDISON FLORES?

Antonella Martorell es una profesional del marketing originaria de Tacna, de 28 años, que en los últimos días ha captado la atención del público por su vínculo con el jugador de Universitario.

Hasta hace poco, su nombre pasaba desapercibido fuera de su entorno, pero sus redes sociales muestran una vida activa ligada al deporte, la moda y los eventos sociales. En su cuenta de Instagram comparte fotografías de sus viajes, entrenamientos y colaboraciones con reconocidas marcas, además de momentos con sus amistades más cercanas.

Entre sus publicaciones destacan algunas que recibieron ‘me gusta’ de Edison Flores, detalle que despertó aún más la curiosidad de los usuarios y los programas de espectáculos.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL VÍNCULO ENTRE EDISON FLORES Y ANTONELLA MARTORELL?

Según el informe difundido por Magaly TV, la firme, Martorell habría tenido contacto con personas cercanas al futbolista desde hace varios meses. No solo ha sido vista en reuniones con su círculo más íntimo, sino que también habría coincidido en eventos privados donde Flores estaba presente.

En la noche del 5 de octubre, ambos fueron grabados llegando a un restaurante junto a amigos, y posteriormente, dirigiéndose al condominio del jugador. Aunque ingresaron en vehículos distintos, las cámaras no registraron la salida de la joven, lo que alimentó las versiones sobre una cercanía mayor de la que ambos han querido mostrar, según informa el diario La República.

¿QUE ACCIONES DE MARTORELL ALIMENTAN LAS ESPECULACIONES DE SU RELACIÓN CON FLORES?

Uno de los detalles más comentados es que Antonella Martorell ha sido vista en varias ocasiones en el estadio Monumental, en zonas reservadas para familiares y allegados de los jugadores. En dichas apariciones, la joven ha lucido la camiseta de Universitario con el número de Edison Flores, gesto que no pasó desapercibido entre los hinchas. En redes sociales también se le ha visto portar la camiseta de la selección peruana con el mismo dorsal, lo que muchos interpretan como una muestra de apoyo, o incluso de afecto, hacia el mediocampista. Estos indicios refuerzan las sospechas de que entre ambos existiría algo más que amistad.

¿CÓMO REACCIONÓ EDISON FLORES TRAS EL INFORME DE ‘MAGALY TV LA FIRME’?

Lejos de pronunciarse directamente sobre las especulaciones, Edison Flores decidió mostrarse tranquilo frente a sus seguidores. Durante una transmisión en vivo simultánea en Kick y TikTok, el jugador se dejó ver en un ambiente relajado, interpretando varias canciones románticas y evitando responder a los comentarios que aludían al tema. Mientras algunos usuarios le mencionaban a Antonella Martorell, el futbolista optó por continuar cantando con entusiasmo, sin hacer referencia alguna a su vida personal.