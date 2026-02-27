Un momento que se volvió viral. Alejandro Sanz no solo se llevó las miradas tras llenar el Estadio Nacional durante dos jornadas inolvidables para sus fans, pues también lo hizo tras protagonizar una escena realmente emotiva: se dio un inesperado y sentido abrazo con Stephanie Cayo. Debido a ello, tal como se esperaba, la situación dio que hablar entre los asistentes y cibernautas.

¡El abrazo que lo confirmó todo! Alejandro Sanz y Stephanie Cayo desatan rumores tras emotivo momento en el Estadio Nacional

El cantante español sorprendió a miles de seguidores al protagonizar un gesto afectuoso con la actriz: la sujetó de la mano y luego la envolvió en un abrazo efusivo que no pasó desapercibido.

Durante la última semana se intensificaron las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso entre el músico madrileño y Cayo, separados por una brecha generacional de veinte años. La conductora Magaly Medina avivó la controversia al difundir fotografías en su programa donde se aprecia al compositor español caminando muy cercano a la protagonista peruana, en actitud cercana y evidente complicidad.

En los videos difundidos en plataformas digitales se aprecia que el intérprete buscó acercarla para presentarla ante los asistentes; sin embargo, Stephanie prefirió permanecer fuera del foco. Los espectadores, al presenciar la escena cargada de complicidad, respondieron con aplausos y expresiones de euforia.

¡Impactante diferencia de edad! Esta cantidad de años se llevan Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, los artistas que son vinculados sentimentalmente

El 18 de diciembre de 1968 nació el cantante español, Alejandro Sanz, y Stephanie Cayo el 8 de abril de 1988, es decir, que pronto cumplirá 38, siendo así casi 2 décadas las que separarán a la pareja hasta fines del 2026.

Resulta importante destacar, que si bien no resulta oficializado el romance entre ambos artistas, el final de último concierto realizado en Lima, pondría al descubierto que efectivamente mantienen relación sentimental, y más aún viendo abrazo llevado a cabo mientras cantaba ‘Corazón Partío’ despidiéndose de fans peruanos.

La particular publicación de Alejandro Sanz

Aparentes evidencias de acompañamiento por parte de Stephanie Cayo, hoy avivan los rumores de que habría iniciado relación sentimental con Alejandro Sanz, el exitoso artista español de 57 años cuyo arribo a Lima para brindar shows musicales, viene generando mayor expectativa.

A través de informe emitido en “Magaly TV, La Firme”, las imágenes revelan de manera exclusiva que el intérprete de “Amiga Mía” ha compartido instantes junto a ella, y previo a llegada a suelo peruano, siendo Colombia y Ecuador los países sudamericanos donde se les observa muy juntos, e incluso hasta de la mano.

“Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira”, publicó Alejandro Sanz de manera tan peculiar como enigmática, y mediante la plataforma de X donde además considera a Lima como una “belleza”, y el lugar donde quisiera quedarse.