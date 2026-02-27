Por Redacción EC

Un momento que se volvió viral. Alejandro Sanz no solo se llevó las miradas tras llenar el Estadio Nacional durante dos jornadas inolvidables para sus fans, pues también lo hizo tras protagonizar una escena realmente emotiva: se dio un inesperado y sentido abrazo con Stephanie Cayo. Debido a ello, tal como se esperaba, la situación dio que hablar entre los asistentes y cibernautas.