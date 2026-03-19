El mundo del espectáculo peruano se encuentra conmocionado tras la difusión de imágenes comprometedoras emitidas por ‘Magaly TV La Firme’, donde Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi fueron captados durante un viaje a Argentina que terminó generando controversia. En el centro de la atención aparece Francho Sierralta, un empresario cercano al mundo reality, cuya presencia no pasó desapercibida en medio del escándalo. Aunque inicialmente el foco se concentró en los rostros televisivos, la aparición de Sierralta ha despertado mayor interés por su vínculo con los protagonistas y por su situación personal. Las imágenes, que muestran momentos de fiesta y cercanía con otras mujeres, han desatado críticas, reacciones en redes sociales y consecuencias en sus relaciones sentimentales.

¿QUIÉN ES FRANCHO SIERRALTA?

Francho Sierralta es un empresario gastronómico peruano de 37 años que ha construido un portafolio con más de veinte marcas vinculadas al rubro de comida rápida y propuestas urbanas. Entre sus negocios destacan conceptos de sushi, pizza, alitas y poke, muchos de los cuales operan bajo el formato de dark kitchen, un modelo que prioriza el delivery y le permitió adaptarse con rapidez a los cambios del mercado durante la pandemia.

Además de su faceta empresarial, participa en el pódcast “Esto no es terapia”. En el rubro digial, ha abordado temas de emprendimiento, errores financieros y aprendizajes personales.

Su nombre ha sido duramente cuestionado tras el ampay, ya que fue captado besando a otra mujer pese a haberse casado en diciembre de 2025 con Nathalie Galleno, lo que generó una ola de críticas hacia él por una presunta falta de respeto a su relación.

Tras el ampay, Francho Sierralta optó por desaparecer de las redes sociales y suspender su podcast | Foto: Instagram (Captura) / Magaly TV (Captura) / Composición EC

¿POR QUÉ VIAJÓ A ARGENTINA CON LOS CHICOS REALITY?

Según informa Infobae, el viaje al extranjero respondió a una celebración organizada por su entorno más cercano como parte de una despedida de soltero realizada después de su boda religiosa. Según se ha explicado, el viaje ya estaba coordinado con anticipación y contemplaba actividades recreativas junto a sus amigos. Sin embargo, lo que empezó como una reunión privada terminó convirtiéndose en un evento ampliamente expuesto.

Foto: Magaly TV La Firme

¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERÓ LA DIFUSIÓN DEL AMPAY?

La exposición de las imágenes generó un terremoto mediático que obligó a Sierralta a clausurar sus perfiles digitales debido al acoso de los internautas. La presión social incluso forzó la suspensión de las publicaciones habituales del pódcast del empresario.

En el plano sentimental, el escándalo provocó que Onelia Molina decidiera terminar de forma definitiva su noviazgo con Mario Irivarren tras observar las conductas exhibidas.

Por su parte, la conductora Magaly Medina fue severa con Said Palao, señalando que su comportamiento dejó en una posición humillante a Alejandra Baigorria. Se instó a la empresaria a reflexionar sobre su futuro y sus planes de maternidad, considerando que el respeto en la relación se vio seriamente comprometido.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los involucrados se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

VÍDEO RECOMENDADO: