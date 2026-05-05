Por Redacción EC

La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Pablo Heredia, Samahara Lobatón, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En esta oportunidad, el ingreso de Adolfo Aguilar a la conducción del programa, en reemplazo de Yaco Eskenazi, generó diversas emociones entre los presentes debido a su amplia experiencia y carisma frente a las cámaras. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, el presentador cometió un error al afirmar que Pati Lorena fue quien lo llevó a ese puesto, lo que dejó sorprendidos a más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.