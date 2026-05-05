‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Pablo Heredia, Samahara Lobatón, Paul Michael, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En esta oportunidad, el ingreso de Adolfo Aguilar a la conducción del programa, en reemplazo de Yaco Eskenazi, generó diversas emociones entre los presentes debido a su amplia experiencia y carisma frente a las cámaras. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, el presentador cometió un error al afirmar que Pati Lorena fue quien lo llevó a ese puesto, lo que dejó sorprendidos a más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ADOLFO AGUILAR COMETE ERROR AL AFIRMAR QUE PATI LORENA LO LLEVÓ COMO CONDUCTOR DE ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, Adolfo Aguilar fue presentado como el flamante jale para asumir la conducción del programa en reemplazo de Yaco Eskenazi, quien se retiró debido a proyectos personales. El actor no dudó en agradecer por la oportunidad brindada y se declaró fan del programa. “Estoy agradecido porque estoy aquí parado, porque realmente yo prendo la televisión y me acuesto escuchando ‘La granja’. Es adictivo”, expresó, mientras sus compañeros en el set de televisión lo ovacionaban. Así, tras el programa, Adolfo se presentó en ‘El post show’ para contar un poco más sobre esta nueva experiencia en la pantalla chica, aunque no esperó cometer un tremendo blooper que ha remecido las redes sociales.

Y es que, el artista peruano dejó entrever que Pati Lorena fue quien se comunicó con él para que asuma este reto, generando la sorpresa de Ric La Torre. Sin embargo, tras percatarse del error, el conductor pidió disculpas por el exabrupto, argumentando que se debió a que era su primer programa. “La convocatoria fue muy rápido en realidad. Recibí una llamada lindísima de Pati Lorena, me dijo que habían pensado en mí para esta importante posición y yo la pensé un poquito”, dijo al inicio. Por su parte, el tiktoker cuestionó lo dicho: “¿De Pati Lorena?“, a lo que el actor de 53 años respondió entre risas: ”No, es que acabo de salir del programa, tengo los nombres confundidos. Perdón, perdón, perdón, de Charo Vicentelo. Fe de erratas me confundí pues, acabo de salir de mi primer programa con tanta información", explicó.

YACO ESKENAZI CONMUEVE A ETHEL POZO TRAS SU SALIDA DE ‘LA GRANJA VIP’

El pasado 2 de mayo, en ‘La granja VIP’, mientras Mark Vito, quien fue eliminado de la competencia, se despedía de los participantes, Yaco Eskenazi utilizó los últimos minutos del programa para anunciar su salida tras varias semanas en la conducción. De acuerdo con el exchico reality, esta difícil decisión de dejar el programa de convivencia se debe principalmente a proyectos personales, como el show de comedia y entretenimiento ‘Yaco y el Loco’, junto a Christian ‘El Loco’ Wagner. Asimismo, aprovechó en agradecer a la gerente de Panamericana TV, Susana Umbert, quien le dio la oportunidad de regresar a la pantalla chica tras dos años.

“Quiero agradecerle a, a Susana Humbert por pensar en mí, por convocarme, por confiar en mí, por ponerme aquí. Muchas gracias. Gracias, Panamericana, por esta oportunidad. La vida es bien curiosa, dos años sin estar en la tele y, y cuando se me presenta una oportunidad, la mejor oportunidad de mi vida, se cruza con el proyecto personal más importante que he creado también para mí y tuve que tomar una decisión. Gracias a todos. Ha sido hermoso conocerte, Samu, Flor, Marielita, y todo”, dijo Eskenazi. Además, no dudó en dedicar unas sentidas palabras a su compañera y amiga en la conducción, Ethel Pozo, a quien halagó y le auguró una exitosa carrera en la televisión.

“Y a ti, amiga, perdóname por abandonarte. Confío y estoy seguro de que lo que hagas la vas a romper y vas a ser la número uno. Estoy convencido, tu tesón, tu temperamento, tus ganas de hacer, tus ganas de crecer. Y tres: lo mejor que me regaló La granja VIP fue que volvamos a estar juntos en la señal de tele”, expresó. Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel, visiblemente conmocionada, le dijo lo siguiente: “Te voy a extrañar mucho, Yaco. Las puertas del programa están abiertas para ti cuando quieras regresar”.