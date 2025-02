Luego de que el último fin de semana Shakira fuera internada en una conocida clínica de Miraflores a causa de un problema abdominal y cancelara su primer concierto en el Estadio Nacional de Lima, la colombiana sorprendió a miles de fanáticos al presentarse en lo que sería su último show en la capital peruana este 17 de febrero. Aparentemente recuperada, la intérprete de “Chantaje” hizo vibrar a todo el público con sus éxitos musicales y, visiblemente conmovida en el escenario, se mostró agradecida con los peruanos por las muestras de apoyo debido a su problema de salud. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL EMOTIVO MENSAJE QUE ENVIÓ SHAKIRA A SUS SEGUIDORES EN EL CONCIERTO DE LIMA?

Este lunes 17 de febrero, miles de fanáticos vibraron al ritmo de las canciones más populares de Shakira, quien viene recorriendo Latinoamérica con su gira “La mujeres ya no lloran”. En lo que sería su última presentación en la capital peruana, la colombiana aprovechó un momento para dedicar unas conmovedoras palabras a todos sus seguidores, quienes le mostraron su cariño y apoyo incondicional durante el último domingo cuando estuvo hospitalizada en la Clínica Delgado por problemas abdominales, lo que la llevó a cancelar su primer concierto y que será postergado para el 15 de noviembre de 2025, según la empresa Masterlive.

La artista mencionó que se encuentra feliz de regresar al Perú después de 14 años y que sin el soporte de su público ella no estaría parada en el escenario brindando un espectacular show. “No saben qué emoción estar aquí, qué ganas tenía de volver al Perú. 14 años sin vernos, esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño del día de ayer, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme siempre, en las buenas, en las no tan buenas. Son los mejores, los quiero mucho. Definitivamente, Lima, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada”, dijo Shakira, generando la ovación de los presentes.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ SHAKIRA A SUS SEGUIDORES TRAS ESTAR INTERNADA EN LIMA?

Tras permanecer hospitalizada durante varias horas en la Clínica Delgado de Miraflores debido a un malestar abdominal, Shakira junto a su hijo mayor salieron del centro de salud rumbo al hotel Belmond Miraflores Park Hotel. La barranquillera llegó en una camioneta negra vistiendo un pantalón de buzo gris, una camiseta negra y unos lentes oscuros con el objetivo de pasar desapercibida y no brindar declaraciones a la prensa acerca de su estado de salud.

Shakira, visiblemente conmovida en el escenario, se mostró agradecida con los peruanos por las muestras de apoyo debido a su problema de salud. Foto: Captura

Asimismo, debido a esta situación, la colombiana lamentó que no se haya podido presentar en la primera fecha pactado para el 16 de febrero, pues los médicos le indicaron que no estaba en condiciones de realizar el espectáculo. Por ello, desde el hotel donde se encuentra hospedada, Shakira emitió un comunicado a través de sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación. “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, escribió la interprete de “Chantaje”.

ESTA ES LA HISTORIA DEL ÁLBUM “¿DÓNDE ESTÁN LOS LADRONES?” DE SHAKIRA

En marzo de 2024, Shakira lanzó su duodécimo álbum titulado Las mujeres no lloran a través de Sony Music, en el que la mayoría de sus canciones reflejan eventos que sucedieron en su vida personal. Este es el caso de su disco ¿Dónde están los ladrones?, lanzado en 1998, que integra éxitos como “Ciega, sordomuda”, “Moscas en la casa”, “Inevitable” y “Ojos así”, y es considerado como el mejor por la destacada revista musical Billboard.

Sin embargo, este disco estuvo a punto de no concretarse debido al robo de sus equipajes, en uno de los cuales se encontraban las letras de sus canciones. La cantante barranquillera contó en una entrevista en el programa Hora Prima de MTV Latinoamérica que el hurto de sus maletas fue algo traumatizante, ya que no tenía copias de las letras ni recordaba todo el contenido. “Es el nombre de una de las canciones. Representa una historia que va muy paralela con el álbum o al menos con cómo surgió el álbum. Estaba en el aeropuerto (Bogotá) y me robaron las maletas. Y en una de esas maletas estaban mis canciones. Y no tenía copia, no me acordaba de nada. Fue traumático, estaba a punto de empezar este nuevo álbum”, detalló.

Aunque al final no lograron aparecer, el álbum fue todo un éxito hasta la actualidad. “Acababa de llegar de una gira y ahí estaban las canciones, tú sabes, sin corregir, lo primero que se hace. Días y noches que me acompañaron, todos esos sentimientos. Y yo completamente traumatizada. El síndrome del robado, depresión, tristeza… bloqueada completamente. Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco. Te vas a reír, pero en todos los noticieros de mi país pidiendo que me devolvieran la maletita, porque tenía unos documentos muy importantes. Ahora se van a enterar de que se trataba de mis canciones. Nunca nadie se reportó, ofrecí recompensas… ¡Todo! Era capaz de vender mi carro por mis canciones”, reveló Shakira a dicho medio.