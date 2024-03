Lourdes Sacín, reconocida periodista y expareja de Andy V, ha ofrecido un consejo a Priscila Mateo, reportera de ‘Magaly TV La Firme’, en medio del escándalo que rodea su relación con Julián Zucchi. ¿Qué es lo que dijo la ex comunicadora de Latina TV? En la siguiente nota te contaremos todo sobre este caso que está llamando la atención en redes sociales.

CUÁL ES EL CONSEJO DE LOURDES SACCIN A PRISCILA MATEO SOBRE JULIÁN ZUCCHI

Lourdes Sacín, periodista y expareja de Andy V, se sintió identificada con la situación de Priscila Mateo, pareja de Julián Zucchi, quien estaría considerando renunciar a su trabajo en ‘Magaly TV La Firme’.

Sacín aconsejó a Mateo priorizar su carrera profesional sobre sus sentimientos hacia Zucchi, recordando su propia experiencia cuando se vio obligada a renunciar a su trabajo en Reporte Semanal debido al acoso de la prensa de espectáculos.

Recalcó la importancia de no dejarse llevar por las emociones y de pensar con el cerebro en lugar del corazón, especialmente al ver que Zucchi declara amor por su esposa, Yiddá Eslava.

“He tenido un deja vu con la reportera, no la conozco, pero tenemos amigos en común. Me hace acordar cuando salió a la luz que yo estaba saliendo con alguien del espectáculo en la época en la que trabajaba en Reporte Semanal. La prensa me acorraló y yo ya no podía cumplir mi trabajo. Cubrir notas no es lo mismo que estar en el ojo público, te afecta laboralmente… Después de perder mi carrera, también perdí la brújula y me metí en ese mundo al que nunca debí entrar solo porque me sacaron de mi trabajo. Estás a tiempo de pensar con el cerebro y no con el corazón, viendo que Julián dice que ama a Yiddá [...] ¿Tantos años en la universidad para perder las cosas? No te lo recomiendo”, dijo.

Decepcionada al ver a Priscila Mateo bailando con Julián Zucchi en medio de un escándalo de infidelidad, Sacín publicó un video donde dice: “A Priscila Mateo le digo: ya fue tu carrera. Siento que veo mi espejo”.

Sacín expresó su desilusión y señaló que, al igual que ella, Mateo parece estar dejándose llevar por la ilusión del momento sin darse cuenta de las consecuencias para su carrera profesional. Advirtió que, al convertirse en la noticia, Mateo podría verse obligada a renunciar a su trabajo en la televisión.

En un tono de advertencia, Sacín dedicó unas últimas palabras a Priscila Mateo, deseándole lo mejor, pero señalando que si continúa en la misma línea, es probable que no dure mucho en su carrera.

Sugirió que Mateo se está poniendo en riesgo profesionalmente al permitir que su relación con Zucchi se convierta en el centro de atención, lo que podría obstaculizar su capacidad para cubrir noticias de manera imparcial.

“Cuando el consejo no quiere ser escuchado... Bueno, yo también lo he pasado. ¿Cuánta gente no me aconsejó? Y yo no hice caso. Está cantado que ella sale, está disfrutando el momento, se siente muy feliz, está ilusionada. Pero creo que, como reportera, ya echó su suerte... Cuando estás en este momento de ilusión no te das cuenta de nada y te dejas llevar, y creo que eso le está pasando [...] Yo ya lo viví y me cegué, se me salieron las cosas de la mano. Tú tienes más que perder que él… Le deseo lo mejor, pero ya veo que sigue igual, así que no creo que dure mucho en su carrera. Ya se puso la soga al cuello, si no la sacan se va a ver obligada a renunciar. Hablo del lado laboral no de la persona. Convirtiéndose en la noticia no va a poder ir a cubrirla”, finalizó.

¿CÓMO CONFIRMÓ JULIÁN ZUCCHI SU RELACIÓN CON PRISCILA MATEO?

Mediante una videollamada desde España, Julián Zucchi conversó con un reportero de “Magaly TV La Firme” sobre el vínculo que mantiene con la periodista Priscila Mateo y aseguró que es la única persona con la que sale actualmente y que ambos han acordado ser exclusivos el uno para el otro.

“Es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos. Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico”, declaró.

Sobre esta nueva etapa amorosa de su vida, el argentino señaló sentirse feliz y que está emocionado por seguir conociendo a la joven. “Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela. Soy un hombre de cuarenta años que solo toma con mucha cautela. Tengo muchas ganas de conocerla”, sostuvo.

¿CÓMO SE CONOCIERON JULIÁN ZUCCHI Y PRISCILA MATEO?

Según declaró el artista argentino, él conoció a la reportera cuando ella le hizo una nota en su departamento de soltero para el programa de Magaly. Si bien indicó tener la intención de estar soltero en aquel entonces, Zucchi señaló que tuvo interés en conocerla mejor y tiempo después la invitó a salir.

“Yo estaba soltero y tenía toda la intención de seguir estándolo (...) Hablamos por Instagram (con Priscila Mateo), la invité a cenar y nos habremos estado viendo hace tres semanas, un mes”, relató el protagonista de “Sí, mi amor”.

El contexto de cómo se conocieron Zucchi y Mateo fue confirmado por Magaly Medina, quien precisó que fue otra persona de su producción que tuvo el primer contacto con Zucchi, y tras ello, recién Priscila pudo entablar un contacto con el actor.

“[Priscila Mateo conoció a Julián Zucchi] el día de la entrevista. Que se hayan sentido atraídos, porque sé el que tomó la iniciativa fue Julián y ella le acepta una salida a cenar, la primera semana de febrero”, comentó la ‘Urraca’.

¿QUÉ DIJO YIDDÁ ESLAVA SOBRE EL AMPAY DE JULIÁN ZUCCHI Y PRISCILA MATEO?

La expareja de Julián Zucchi mostró su indignación por el nuevo romance del argentino, dejando entrever que este le habría sido infiel con Priscila y que el hecho de que nunca se revelaran sus ampays es porque él conocía a alguien de la producción.

“Ahora entiendo todo… deberían de preguntar bien, porque tenían a la informante cerca. Ahora entiendo por qué nunca le sacaban ampay a Julián. Todos sabemos que ellos se conocen desde hace mucho antes que le hagan la nota, me da risa, yo digo: ‘Ah, es ella. Ah, bueno, ahora entiendo todo’”, expresó la actriz para un reportero de “Magaly TV La Firme”.