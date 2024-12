Durante los últimos días, dos de los personajes más icónicos de la farándula peruana, Susy Díaz y Flor Polo, han estado dando de qué hablar debido a la inclusión de Florcita en el certamen de belleza Miss Mundo Latina. Según la excongresista, su hija Flor estaría pasando por un mal momento económico, lo que le impediría aportar como se debe en el hogar, donde también viven sus menores hijos. Sin embargo, estas declaraciones originaron que la también influencer utilizara sus redes sociales para pronunciarse y aclarar esta polémica situación. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE FLOR POLO?

En una reciente entrevista para el diario El Popular, Susy Díaz se mostró muy preocupada por la participación de su hija en Miss Mundo Latina, evento que, según la empresaria, espera que no gane para que pueda dedicar más tiempo a sus labores domésticas y al cuidado de sus hijos, que aún son menores de edad. A pesar de que la popular ‘Chuchi’ siempre ha mostrado su apoyo a Florcita, esta vez considera que estaría perdiendo el tiempo en el certamen de belleza, ya que no le ayudaría en su carrera como artista.

“Yo pido que no gane para que tenga más tiempo para sus hijos. Si gana tendrá todo un año dedicada al certamen, primero son los hijos. Yo nunca le digo a Flor, ‘oye deja esto’, ‘deja lo otro’, solamente le digo lo que no me parece, mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso”, dijo fiel a su estilo.

Asimismo, para otro medio indicó que Flor Polo tiene una decisión ya tomada con respecto a su participación en el concurso de belleza, a pesar de que la ‘rubia’ en su momento trató de convencerla de que asuma sus responsabilidades, por lo que, dejó entrever la falta de compromiso que tiene la expareja de Néstor Villanueva en su casa. “Hay cosas que no aprende, no la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz. Tiene comida para ella y mis nietos, no le falta nada, pero debe pensar con el cerebro”, sostuvo en América Hoy.

¿CÓMO REACCIONÓ FLOR POLO SOBRE LAS DECLARACIONES DE SU MADRE SUSY DÍAZ?

Luego de las candentes declaraciones de Susy Díaz, donde afirma que no apoyará a su hija en el certamen de belleza y sobre todo que no estaría contribuyendo económicamente en el hogar, Flor Polo decidió romper su silencio y utilizó sus historias de Instagram para aclarar dichas afirmaciones, sin mencionar el nombre de su madre, sostuvo que no está endeudada y mucho menos descuida sus responsabilidades como madre.

“Quiero aclarar algunas declaraciones recientes que han circulado en torno a mi participación en un concurso de belleza y mi situación personal. Es importante para mí ser transparente con mi comunidad, especialmente porque valoro su apoyo y confianza. No estoy endeudada ni descuidando mis responsabilidades”, detalló al inicio del comunicado.

Además, la también modelo dejó en claro que sabe administrar muy bien su dinero y que su inscripción en Miss Mundo Latina ha sido planificada de manera correcta. No obstante, la hija de Augusto Polo Campos no ahondó más en el tema, pero indicó que alcanzará sus objetivos sin descuidar sus deberes. “Entiendo que puedan surgir rumores o malentendidos, pero quiero dejar en claro que manejo mis finanzas con responsabilidad y estoy completamente enfocada en cumplir mis metas”, agregó en sus redes sociales.