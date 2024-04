La relación amical sostenida por varios años entre la pareja conformada por Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, y Ethel Pozo, conductora de “América Hoy”, habría llegado a su final luego del sorpresivo conflicto mediático iniciado por una serie de comentarios vertidos entorno a la situación económica de los involucrados. Tras evidenciar molestia, la hija de Gisela Valcárcel dio por culminado dicho lazo afectivo de manera pública, mientras el presentador televisivo no duda en defender a su esposa en medio del revuelo desatado a partir de un aparente malentendido o ‘broma’. Conoce los detalles acerca de la pelea entre ambas sobre todo, y qué dijo el también actor a modo de mensaje dirigido hacia la figura de América TV.

QUÉ MENSAJE LE MANDA YACO ESKENAZI A ETHEL POZO TRAS EL CONFLICTO MEDIÁTICO QUE INVOLUCRA A NATALIE VÉRTIZ

De manera inesperada, un nuevo lío mediático se ha desatado en el mundo de la farándula, luego de que Ethel Pozo comenzara opinando sobre un relato expresado por Yaco Eskenazi acerca de su experiencia familiar visitando Disney, y luego Natalie Vértiz emitiera afirmaciones acerca de su status económico, razón por la cual el exconductor de “Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya” le acaba de dirigir un contundente mensaje mientras era entrevistado por ‘Peluchín’ y Gigi.

Lo que finalmente habría empezado como una presunta broma, hoy los tiene visiblemente enfrentados aunque de manera tajante el esposo de la modelo peruana, ha preferido ponerle paños fríos a la situación, no sin antes defenderla a capa y espada.

Durante su participación en “Amor y Fuego”, Yaco Eskenazi hizo su sentir una postura en la cual aún no logra comprender cómo es que se llegó al punto de la enemistad con Ethel Pozo tras comentarios cuyas características no deberían haber pasado de un malentendido que pudo solucionarse a través de una llamada telefónica quizá.

“Lamentablemente la ficción superó a la realidad”, manifestó seriamente el ex ‘chico reality’ acerca de lo sucedido entre la hija de Gisela Valcárcel y Natalie Vértiz que se volvió viral en redes sociales.

En medio de las declaraciones que brindó en el set de “Amor y Fuego”, Yaco aprovechó un instante para dirigirse a Ethel, y decir que “ya paremos un poco con el tema, ya fue, que cada uno haga su vida y tome sus decisiones y sea feliz”.

De esta forma, Yaco Eskenazi busca que cesen los ataques o dardos lanzados por ambas tras ser tildados como mentirosos y Natalie Vértiz duramente criticada.

YACO ESKENAZI DEFIENDE A NATALIE VÉRTIZ TRAS COMENTARIOS VERTIDOS POR ETHEL POZO

“Amor y Fuego” también fue el programa de espectáculos donde Yaco Eskenazi salió en defensa de Natalie Vértiz tras los comentarios vertidos por una Ethel Pozo que el 15 de abril expuso su malestar en “América Hoy”, y hasta les exigió disculpas públicas.

En ese sentido, el también actor de 44 años dijo que no acepta “que le digan mentirosa a mi esposa en televisión nacional, eso no lo puedo permitir” ya que “no es justo porque yo vivo con (ella) hace 10 años”.

“Natalie es mi esposa, la conozco, sé la calidad de ser humano que es mi esposa y jamás le haría daño a nadie”, expresó Yaco Eskenazi de manera rotunda luego de que Ethel Pozo insinuara que desde que terminó su contrato con la productora de Gisela Valcárcel, tanto él como Natalie cambiaron de actitud.

Sin comprender aún los motivos puntuales del conflicto mediático más allá de los dimes y diretes iniciados de manera curiosa tras contar su experiencia en Disney, indica también a modo de pregunta: “¿Qué tan grave te hemos hecho nosotros? ... para que también haga referencia que desde diciembre somos diferentes”.

¿POR QUÉ SE MOLESTÓ ETHEL POZO Y DIO POR FINALIZADA LA AMISTAD CON YACO Y NATALIE?

El lunes 15 de abril, y luego de que el sábado 13 Natalie Vértiz se refiriera a ella en tono sarcástico sobre su ingreso a la casa de Jefferson Farfán, Ethel Pozo decidió responderle en “América Hoy” “porque no me ha gustado que mienta de esa forma”.

“Me duele, me parece injusto”, dijo la también conductora de dicho magazine acerca de lo expresado por la esposa de Yaco Eskenazi, afirmando que “ella nunca ha entrado a mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, aunque si reconociendo que ambas viven en el mismo barrio.

Acto seguido, una Ethel Pozo enojada afirmó haber sentido como una burla los comentarios de Natalie Vértiz acerca del video promocional previo a la entrevista de “América Hoy” a Jefferson Farfán, donde se les observa evidenciando sorpresa por las dimensiones de la lujosa casa de la popular ‘Foquita’.

Finalmente, y antes de expresar públicamente que ambos ya no son sus amigos, insistió en decir que “yo no sé porqué me tira el dardo a mí ... no conoces mi casa, eso es mentira”.