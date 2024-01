La modelo peruana Alondra García Miró participó en una charla con una radio local, donde habló sobre sus proyectos y su reciente nominación a los People’s Choice Awards. Sin embargo, como es costumbre en las entrevistas que brinda, la influencer no pudo evitar las preguntas sobre su expareja Paolo Guerrero, lo cual le fastidió e hizo que realizara un contundente reclamo.

¿QUÉ DIJO ALONDRÁ GARCÍA MIRÓ SOBRE LAS CONSTANTES PREGUNTAS SOBRE PAOLO GUERRERO?

En uno de los programas de la radio La Zona, la modelo participaba en una sección donde respondía alegremente las llamadas de los fanáticos, pero su postura cambió cuando empezaron a preguntarle sobre su relaciones amorosas, específicamente sobre el futbolista Paolo Guerrero, su expareja, y el empresario Francisco Alister Moreno, su actual novio.

“Me están haciendo preguntas que saben que, claramente, no voy a responder... Es inevitable, lo entiendo, por eso no digo nada. En la prensa también me preguntan si no me molesta, pero ¿sabes? Es parte de su trabajo, no puedo controlarlo todo”, comentó inicialmente ante estas interrogantes.

En el contexto de los constantes cuestionamientos sobre el delantero peruano, la influencer señaló mostrarse incómoda, indicando que el asunto “ya es superrepetitivo” y que prefiere que se enfoquen sobre sus proyectos laborales, según recoge La República.

“Hay más cosas importantes, no sé, he lanzado una colección importante con una marca, o he ido a un evento superimportante en el extranjero. Pero nunca faltan las últimas preguntas sobre el tema del amor, sobre mi vida personal”, expresó fastidiada. “Tengo mi empresa, mi marca, tengo un proyecto, trabajo con Ripley y las colecciones de Marquis, no es solo que yo firmo con mi nombre, sino la tela, el corte, el diseño, todo, son muchas cosas”, argumentó sobre sus logros.

¿QUÉ NEGOCIOS TIENE A SU CARGO ALONDRA GARCÍA MIRÓ Y CÓMO OPERAN EN PERÚ?

El modelaje y el empresariado muchas veces va de la mano cuando se trata de surgir y generar ingresos propios, tal y como ocurre actualmente con Alondra García Miró, quien asumió las riendas de su propio negocio en el 2020.

Sin embargo, un año antes y a la par de su trabajo como imagen de reconocidas marcas, la expareja de Paolo Guerrero decidió incursionar en la venta de comida saludable mediante la apertura de Mercatto Verde, un restaurante que localizado en San Isidro ofrecía ensaladas, desayunos, sanguches & wraps, entre otros productos con insumos artesanales. Lamentablemente para Alondra y su socia, Alessandra Acevedo, el negocio emprendido no tuvo el efecto deseado producto del confinamiento obligatorio decretado en Perú a raíz de la propagación del COVID-19

Lejos de rendirse, continuó perseverando hasta que inauguró su propio Shop tanto virtual (cuya cuenta en Insatgram tiene más de 69 mil seguidores) como presencialmente (exactamente en Miraflores).

Aprovechando los conocimientos adquiridos como diseñadora de modas, la modelo y actriz peruana fundó la marca de joyas que lleva su propio nombre y apellidos, y con la cual promociona glamorosos productos especialmente creados para ellas.

Cabe resaltar, que a través de la plataforma de Alondra García Miró Shop, se ofertan una gran cantidad de accesorios con variedad de precios, entre otras características vanguardistas y modernas.

¿QUÉ DIJO ALONDRA GARCÍA MIRÓ SOBRE SU NOMINACIÓN A LOS PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2024?

Los People’s Choice Awards anunciaron a sus nominados para la ceremonia del 2024 y soprendió cuando en la lista apareció el nombre de la peruana, quien competirá en la categoría de Mejor influencer latino junto a conocidas figuras de las redes sociales de diferentes nacionalidades, como Dani Valle (México), Kel Calderón (Chile), Chingu Amiga (Corea), Surthany Hejeij (Venezuela) y Tefi Russo (Argentina).

Ante esta noticia, la modelo habló en exclusiva con El Comercio, donde señaló que guardó el secreto de la nominación por mucho tiempo y que se siente orgullosa de representar al Perú.

“La noticia nos la dieron hace meses y lo sabíamos solo mi manager y yo, tuve que mantenerlo bajo 18 millones de llaves hasta que ya nos dijeron que podríamos conversar con algunos medios de prensa. Soy buena guardando secretos, pero no sabes cómo me ha costado guardar este. A veces tenía reuniones, y tenía que postergarlas por temas relacionados a los People’s y me preguntaban pero por qué no puedes y yo tenía que inventarme cosas. Me moría de ganas de gritarlo a todo el mundo, esperando que sea 10 de enero y poder contar que estoy súper orgullosa por la nominación y por representar a mi país”, expresó.