En una relación de casi diez años, Mario Hart y Korina Rivadeneira se han mostrado como una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional, mientras cada uno se enfocaba en sus proyectos personales. Inclusive, fruto de su estable relación tienen dos hijos, quienes suelen aparecer en las redes sociales de ambos. No obstante, desde hace algunas semanas, la venezolana y el exchico reality han estado en el ojo de la tormenta, tanto de la prensa como de los espectadores, por una presunta separación. Esta inesperada noticia se originó en el programa ‘Amor y fuego’, luego de que se comentara sobre una crisis matrimonial de los personajes públicos. Así, en medio de las especulaciones sobre una posible separación, la actriz sorprendió a más de uno con una publicación en las redes sociales por el cumpleaños del padre de sus hijos, lo que generó más dudas que certezas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ KORINA RIVADENEIRA A MARIO HART EN MEDIO DE ESPECULACIONES SOBRE UNA SEPARACIÓN?

Este miércoles 15 de abril, Mario Hart celebró su onomástico número 39, junto a sus hijos y seres queridos. Como parte de su celebración, el propio conductor de televisión optó por publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, acompañadas de un emotivo mensaje: “¡Llegaron los 39, chiquillo! Sigue haciendo las cosas con la misma determinación y pasión que le pones a lo que te propones. Sigue con la misma fuerza y que nada te derrumbe. Y sobre todo, disfruta cada minuto que el tiempo vuela. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones”, escribió.

Sin embargo, entre los saludos que recibió el piloto de autos por su cumpleaños, un mensaje no pasó desapercibido por sus seguidores. Y es que, en medio de los rumores sobre una crisis matrimonial entre Hart y Rivadeneira, la venezolana sorprendió al padre de sus hijos con un mensaje que los internautas calificaron como frío. “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”, publicó. Esto ha incrementado las especulaciones de que ambos estarían atravesando un momento complicado en su relación, pese a que hasta ahora no han confirmado nada.

¿QUÉ DIJO MARIO HART SOBRE UN POSIBLE DIVORCIO CON KORINA RIVADENEIRA?

En la última edición de ‘Sin más que decir’ se presentó Mario Hart, quien no quedó exento de las preguntas de los panelistas sobre la supuesta crisis matrimonial que estaría atravesando en las últimas semanas. De acuerdo con el presentador de televisión, él y la madre de sus hijos han decidido mantener en privado los detalles de su relación, argumentando que, por ahora, prevalece el bienestar y la tranquilidad de sus menores hijos. Sin embargo, pese a los momentos que comparten como familia, el piloto de autos dejó entrever que el fin de su historia de amor, de casi nueve años, podría acabar en cualquier momento y que serán ellos quienes lo anuncien.

“La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás. Pero, en cuanto a mi relación con Korina, lo más importante es que estamos tranquilos, no tenemos problema en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es hoy en día lo más importante, que estemos tranquilos. Es un tema que estamos decidiendo llevarlo así. Si en algún momento hay que comunicar algo, lo haremos como padres responsables”, dijo Hart, quien se mostró consciente de la responsabilidad de sus declaraciones.