El comediante conocido como ‘Cachay’ atraviesa una etapa delicada luego del violento incidente que sufrió mientras ofrecía un espectáculo en Olmos. El artista humorístico contó que todo ocurrió cuando una persona del público, identificado con el nombre de Julio Falla, perdió el control durante la presentación y lo hizo caer desde una zona elevada del recinto, presuntamente incómodo por los chistes que formaban parte del show. A raíz de lo sucedido, él aseguró que su vida cambió drásticamente en las últimas semanas. Además de los problemas físicos que aún arrastra tras la caída, señaló que su situación financiera también se ha visto seriamente afectada, debido a que las lesiones le impiden continuar trabajando con regularidad sobre los escenarios. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

El delicado estado de salud de ‘Cachay’ que preocupa a sus seguidores tras ser empujado en medio de su show: “Tengo dos...”

Las declaraciones del humorista aparecieron poco después de que Julio Falla hiciera público un comunicado en el que aseguraba haber llegado a un acuerdo con ‘Cachay’ tras el incidente. En dicho pronunciamiento, afirmó que el artista solo había sufrido daños menores y señaló además que le brindó un apoyo económico de 5 mil soles para contribuir con su recuperación médica.

No obstante, el popular comediante rechazó tajantemente esa versión y sostuvo que lo expuesto por Falla no refleja lo ocurrido realmente. Según indicó, la gravedad de sus lesiones y las consecuencias posteriores distan mucho de la imagen minimizada que se intentó transmitir públicamente.

“El médico legista ha arrojado lesiones graves. Tengo dos fracturas, se me han abierto los huesos, por eso es que tengo la mano hinchada. La entrega de los S/5.000 la ha hecho porque no tengo dinero. Le han hecho firmar un papel a cambio de la reparación civil por los daños que me hizo, pero no está saldado”, indicó ‘Cachay’ en entrevista para ‘Exitosa’.

“Los gastos no esperan, la comida diaria tampoco”, señaló. “Yo todos los días trabajo, he tenido que salir a la calle el domingo aunque sea a vender chocolates para sostener a mi familia”, agregó el comediante.

El emotivo pedido del cómico ‘Cachay’ a sus seguidores tras violento incidente en show en vivo: “Que me puedan apoyar”

Tras la lesión que sufrió en el show, Cachay pidió ayuda económica a las personas que siguen su carrera y explicó que necesita dinero para cubrir medicamentos, pasajes y otros gastos derivados de su tratamiento. El humorista contó que la situación se volvió complicada porque tuvo que asumir varios pagos de emergencia luego de la caída.

“Que me puedan apoyar con algo sería sensacional porque uno necesita para los medicamentos, sabe que nada es gratis en esta vida”, declaró el artista durante una entrevista televisiva. Además, indicó que hasta ese momento ya había gastado cientos de soles en placas y evaluaciones médicas para conocer la gravedad de la fractura.

¿Cómo ocurrió el agresión hacia ‘Cachay’?

El cómico relató que el incidente ocurrió mientras subía por las graderías e interactuaba con el público presente en el local. Según explicó, previamente había tenido un saludo cordial con el hombre que luego terminó empujándolo de manera inesperada delante de los asistentes.

“En la puerta se acercó, me saludó, ‘hola Cachay’, me dio la mano y subí”, comentó. Después señaló que, cuando ya estaba cerca de los últimos escalones, el sujeto lo lanzó hacia atrás, provocando que perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre otras personas antes de golpearse contra el piso.

Asimismo, el artista agradeció la reacción de algunos asistentes que intentaron amortiguar el impacto para evitar consecuencias aún peores. “La caída ha sido tan fuerte que caí encima de un señor y ahí reboté al cemento”, afirmó.