Por Redacción EC

El comediante conocido como ‘Cachay’ atraviesa una etapa delicada luego del violento incidente que sufrió mientras ofrecía un espectáculo en Olmos. El artista humorístico contó que todo ocurrió cuando una persona del público, identificado con el nombre de Julio Falla, perdió el control durante la presentación y lo hizo caer desde una zona elevada del recinto, presuntamente incómodo por los chistes que formaban parte del show. A raíz de lo sucedido, él aseguró que su vida cambió drásticamente en las últimas semanas. Además de los problemas físicos que aún arrastra tras la caída, señaló que su situación financiera también se ha visto seriamente afectada, debido a que las lesiones le impiden continuar trabajando con regularidad sobre los escenarios. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.