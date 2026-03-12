La reciente confirmación del fin del matrimonio entre Katia Condos y Federico Salazar ha generado un fuerte impacto en el público peruano. Tras tres décadas de una unión que se proyectaba como inquebrantable, el anuncio realizado el pasado miércoles 11 de marzo a través de un comunicado oficial en Instagram dejó a sus seguidores buscando respuestas sobre los motivos detrás de esta inesperada ruptura sentimental. Ante la falta de detalles específicos en el mensaje de despedida, han cobrado relevancia declaraciones pasadas de la actriz donde admitía las fragilidades de su compromiso. En una entrevista otorgada en 2023, la intérprete confesó que el camino junto al periodista no siempre fue lineal y que, durante las etapas iniciales de su convivencia, estuvo a punto de abandonar la relación en reiteradas oportunidades por temores personales.

¿POR QUÉ LA ACTRIZ INTENTÓ ALEJARSE DEL PERIODISTA EN LOS INICIOS DEL ROMANCE?

Al comenzar su historia con el comunicador, Condos sentía una gran desconfianza sobre la estabilidad del vínculo. Su reacción defensiva ante el miedo a ser rechazada la llevó a intentar romper el compromiso tres veces en solo un año. En entrevista con Verónica Linares, la actriz explicó que su lógica era retirarse antes de salir lastimada: “Me daba miedo, pensaba, antes que me dejen, mejor me arranco. No era tan chibola, pero aún estaba un poco ‘Coca Cola’”.

Esta conducta intermitente terminó cuando Salazar le puso un ultimátum drástico, aclarando que no estaba para juegos juveniles. Según Katia, él fue tajante: “Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme”. Esa advertencia marcó un antes y un después, obligándola a tomarse la relación en serio, según recoge el diario La República.

Federico Salazar y Katia Condos

¿CÓMO SOSTUVO LA PAREJA SU MATRIMONIO POR TRES DÉCADAS?

Pese a las crisis de juventud, ambos lograron edificar una relación sólida basada en el esfuerzo mutuo. Condos sostenía que el éxito de su matrimonio radicaba en no caer en el descuido ni en la rutina, entendiendo que el amor es una tarea que se renueva cada mañana sin garantías absolutas.

“Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después (...) Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atento al otro”, detalló, dejando en claro que la convivencia requería un compromiso activo que mantuvieron vigente durante casi toda su vida adulta.

Federico Salazar y Katia Condos / ALLEN QUINTANA

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO OFICIAL DEL QUIEBRE SENTIMENTAL?

El fin de su matrimonio se dio de forma sobria mediante una publicación en Instagram. En el texto, Katia y Federico explicaron que la separación fue una resolución consensuada y dolorosa, solicitando a los medios de comunicación y al público respeto por la intimidad de su familia en este proceso de cambio.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos”, manifestaba el comunicado. Con estas palabras, pusieron fin a una de las historias de amor más longevas de la televisión nacional.