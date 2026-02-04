La influencer Xiomy Kanashiro fue presentada esta semana como nueva integrante de la temporada de ‘América hoy’. Su presentación no solo marcó su debut como conductora, sino que también se animó a contar detalles sobre el comentado episodio digital que vivió recientemente con su pareja Jefferson Farfán, quien se apareció durante una transmisión en Tiktok del emprendimiento de la modelo.

Lo que comenzó como una jornada habitual de ventas para su marca terminó alcanzando cifras inesperadas tras la intervención espontánea del exseleccionado nacional. La propia Kanashiro confirmó que la presencia de Farfán no solo sorprendió a los seguidores, sino que también multiplicó el alcance del live y los resultados comerciales.

¿CÓMO INFLUYÓ LA APARICIÓN DEL EXFUTBOLISTA EN LAS VENTAS Y EL ALCANCE DE KANOMY STORE?

Más allá del momento anecdótico, Xiomy Kanashiro confirmó que la participación de Jefferson Farfán tuvo un impacto directo en los números de la transmisión. Según relató la propia influencer durante su presentación televisiva, la transmisión en vivo que realizaba para su marca, Kanomy Store, experimentó un crecimiento exponencial en cuestión de minutos. La joven empresaria detalló que, antes de que el exdelantero apareciera en pantalla, el conteo de usuarios conectados se mantenía en una cifra estándar de 2,800 personas; sin embargo, en cuanto él se integró a la dinámica, la audiencia escaló hasta alcanzar los 13,000 espectadores simultáneos.

Este incremento de casi cinco veces el público habitual se tradujo directamente en resultados comerciales positivos. Kanashiro no ocultó su entusiasmo al confirmar que, gracias a este fenómeno de atención masiva, los objetivos de salida de productos se cumplieron con creces. “Sí vendimos bastante”, afirmó con satisfacción la nueva colaboradora de ‘América Hoy’, dejando claro que el respaldo público de su pareja fue relevante, según informa el diario La República.

¿FUE UN MOMENTO PLANIFICADO O UN ACTO DE APOYO ESPONTÁNEO?

Ante las bromas de Edson Dávila, su compañero de conducción en ‘América Hoy’, sobre si hubo algún tipo de presión para que el exdeportista apareciera en el video, Xiomy fue tajante al señalar que todo surgió de forma natural y sin guiones previos. La joven confesó que se sintió sorprendida por la disposición de su pareja para sumarse a la transmisión mientras ella trabajaba.

“Esa fue la primera vez que se nos ha visto interactuando juntos. Pueden ver fotos, videos, pero no de esa manera”, explicó Kanashiro. Además, recordó con humor el momento exacto en que él decidió participar: “Él ingresa primero y yo estaba vendiendo y me asusta porque lo veo parado. Y viene y se pone a vender conmigo así como ves. Él estaba con su tacita de té, no me lo esperaba”.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Un detalle que suele llamar la atención en la pareja es la diferencia generacional que los separa. Xiomy Kanashiro tiene 28 años, mientras que Jefferson Farfán tiene 41.

De esta manera, existe una brecha de 13 años entre ambos, hecho que no ha sido impedimento para que expresen públicamente su romance y se muestren felices en distintas apariciones.

VÍDEO RECOMENDADO: