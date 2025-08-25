Melissa Klug, conocida tanto por su exposición mediática como por sus enfrentamientos legales con Jefferson Farfán, dejó de lado la polémica por un momento y mostró su lado más emotivo durante una reciente entrevista en Esta Noche. La empresaria no pudo ocultar la carga emocional al hablar y destacar al padre de su hija mayor, Gianella Marquina, mostrando una faceta íntima y poco explorada de su vida personal.

El elogio de Melissa Klug a uno de los padres de sus hijos que la emocionó hasta las lágrimas: “Nunca la dejó, siempre estuvo”

Klug no pudo contener la emoción al referirse con orgullo a los logros profesionales de su hija mayor. Su voz se quebró mientras hablaba del camino que ha recorrido su primogénita, dejando claro que, más allá de los escándalos mediáticos, su mayor orgullo está en ver a sus hijos crecer y abrirse paso por méritos propios.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida, Melissa aprovechó el espacio para agradecer públicamente a Marquina por el rol fundamental que desempeñó en la vida de su hija.

“Yo era muy joven (...) Iba a luchar por ella y que iba a ser la niña más feliz, profesional y lo he cumplido. Ahora es abogada, licenciada, ahora es mi abogada“, indicó la expareja de la ‘Foquita’ en dicho programa.

“Tengo que reconocer, decirlo, que fue también gracias a su padre. Su padre nunca la abandonó, siempre estuvo presente, le pagó los estudios, su carrera universitaria, siempre ha estado con ella”, agregó Klug.

Melissa Klug habló de todo en una entrevista que se volvió viral en nuestro país. (Foto: Instagram)

Melissa Klug se quiebra al hablar de Jefferson Farfán y su hija Samahara Lobatón:“Dicen que vivo de la pensión”

El reconocido personaje de 40 años reconoció que los comentarios que circulan en redes sociales y medios de espectáculos han calado hondo en ella. Entre lágrimas, reveló que constantemente la acusan de no estar a la altura con Samahara y de depender de la manutención de sus hijos.

“Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión”, se le escucha expresar durante un avance del programa, dejando en claro lo doloroso que resulta cargar con ese tipo de comentarios en su vida personal.

Cómo es la relación entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón

La relación con Samahara Lobatón atraviesa uno de sus momentos más distantes. Según relató, el vínculo se ha debilitado en los últimos años, principalmente por los problemas que su hija tuvo con Youna, el padre de su hija. Los enfrentamientos públicos y los cruces de declaraciones en los medios terminaron por fracturar aún más el lazo madre e hija, lo que Klug reconoce como una situación difícil.

Samahara Lobatón es uno de los personajes más populares de la farándula peruana. / ANTONIO MELGAREJO

Samahara Lobatón compara a Jefferson Farfán con Jesús Barco en sus facetas de padres en El Valor de la Verdad: ¿Quién fue mejor para la hija de Melissa Klug?

En la pregunta 6 de “El Valor de la Verdad”, Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al revelar que vio en Jefferson Farfán una figura paternal tras pasar 13 años de relación con su madre Melissa Klug. No obstante, dejó en claro que ese título le quedó grande, pues no lo consideraba como un papá. Según relató la influencer, cuando tenía entre uno y dos años solía ver al exjugador en su casa, pero que esa cercanía estuvo marcada más por la rutina que por una verdadera conexión.

Eso no es todo, pues, la hija de Abel Lobatón se atrevió a comparar a Jefferson Farfán con Jesús Barco, actual pareja de su madre, asegurando que él sí es un padre presente en sus vidas y que siempre está al pendiente de los demás hijos de Melissa Klug. “Es un padrastro para nosotras y es totalmente distinto las cosas. Somos como hijas mayores, no somos niñas. Jesús todo el tiempo está: ‘¿cómo estás? ¿cuándo vienen? ¿vamos a comer el domingo?’, cosas que demuestran que quiere estar presente. Con mis hermanos es igual. Con Jefferson no había eso”, contó la influencer.