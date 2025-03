En una reciente edición del programa de Verónica Linares en YouTube, el exfutbolista peruano Juan Manuel Vargas protagonizó una entrevista reveladora. El ‘Loco’ Vargas confesó que aún no ha tenido una conversación profunda con sus hijos sobre los polémicos eventos que marcaron su vida, especialmente el episodio de ‘El Valor de la Verdad’, donde Tilsa Lozano detalló una relación amorosa de más de tres años con él. Esta confesión dejó en evidencia que este capítulo de su vida, que involucra a sus hijos y su matrimonio con Blanca Rodríguez, sigue siendo un asunto pendiente. ¿Qué reveló el exfutbolista sobre este polémico tema? Descubre todas sus respuestas y detalles de la entrevista en esta nota.

¿QUÉ DIJO JUAN MANUEL VARGAS SOBRE SU PASADO CON TILSA LOZANO Y DE QUÉ MANERA LO MANEJA CON SUS HIJOS?

Durante la entrevista con Verónica Linares, Vargas fue consultado sobre si había existido una conversación con su familia sobre su polémico pasado. De forma sincera, indicó que comentar sobre ello es un asunto complicado. Sin embargo, mencionó que los pequeños son conscientes del tema debido a las diversas noticias que se difunden en internet. A pesar de que prefirió no mencionar el nombre de la ex vengadora, confesó que tuvo un comportamiento incorrecto y que esto ha repercutido en su familia.

“Ellos preguntan… Es que ahora sale todo en Internet. Todo ven. Yo trato de hablarlo, pero lo mínimo. Lo que pasa es que siempre ha habido niños malosos que nombraban el nombre que no quiero tocar (Tilsa Lozano)”, mencionó.

Asimismo, comentó que sus hijas adolescentes toman el tema con una dosis de humor. Incluso contó que ha habido ocasiones en las que él ha manifestado celos con su esposa, y las pequeñas le han respondido que ellas ya saben cosas. Sin embargo, aunque puedan verlo como una situación ligera, él reconoce la gravedad del asunto y teme comentarlo de manera extendida, ya que le preocupa ser juzgado, según recoge Infobae.

“Nunca he tocado el tema de manera íntima, su mamá habla con ellas y ellas también leen… A veces el pasado te condena. Por ejemplo, ahora último salió una entrevista y me preguntaron por un nombre… Mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo le dije: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’. Todavía no sé cómo entrar en esos temas, pero ellas ya lo saben. No sé cómo explicarles. Si hubiera sido hijo hombre puede ser, pero como son mujercitas. Tampoco quiero que me vean como el malo de la película”, señaló.

¿EL EXFUTBOLISTA PLANEA CONVERSAR CON SUS HIJOS RESPECTO AL TEMA EN ALGÚN MOMENTO?

En vista de la gran cantidad de información en redes sociales e internet en general, el “Loco” Vargas afirma que sí planea hablar al respecto de todo lo que ocurrió en el pasado. “En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, respondió de manera reflexiva evidenciando su preocupación

Además, señaló que la salud emocional de sus hijos es su mayor prioridad, especialmente la de sus hijas, ya que desea aclarar las cosas de manera verídica sin lastimar a nadie. “Lo último que quiero es mentirles y hacerlas sentir mal. Después de Blanca, ellas son las primeras que quiero cuidar. No quiero que piensen que es normal que venga un chico y que (vean normal) porque ‘mi papá hizo esto’”, sostuvo.

¿JUAN MANUEL VARGAS LE PIDIÓ DISCULPAS A SU ESPOSA POR LO OCURRIDO?

Teniendo en cuenta que han pasado años desde el suceso, Vargas afirma que admitió su arrepentimiento, ya que puso a su esposa, Blanca Rodríguez, en una situación bastante compleja y le pidió disculpas por todo el sufrimiento causado.

“Me arrepiento porque es parte de la culpa de uno mismo de haberle hecho daño a otras personas. Y eso no me gusta. Ver esas cosas, gente sufrir y llorar, no me gusta. De eso me arrepiento, de las decisiones que tomé. Me arrepiento del daño que pude causar”, detalló.

También puso en evidencia lo sensible que es, admitiendo que las consecuencias de sus decisiones pasadas aún lo atormentan. Expresó arrepentimiento por el daño causado a su familia, reconociendo que sus seres queridos no merecían sufrir. Aunque ha pedido perdón a su esposa, siente que aún tiene una deuda pendiente con sus hijos.