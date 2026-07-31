Paolo Guerrero volvió a convertirse en protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no por su desempeño en las canchas, sino por un gesto dedicado a Ana Paula Consorte que conmovió a miles de seguidores. El delantero de Alianza Lima aprovechó el cumpleaños de la modelo brasileña para expresarle el cariño que siente por ella mediante un emotivo mensaje acompañado de una recopilación de fotografías de su historia juntos. La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la felicidad que transmite la pareja y celebraron que ambos hayan dejado atrás los momentos que atravesaron meses atrás. Con este romántico detalle, el histórico capitán de la selección peruana reafirmó que vive una nueva etapa junto a la madre de sus hijos, luego de una separación que parecía definitiva.

¿CUÁL FUE EL GESTO DE PAOLO GUERRERO QUE CONMOVIÓ A SUS SEGUIDORES?

Con motivo del cumpleaños de Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero decidió dedicarle un mensaje lleno de cariño a través de su cuenta oficial de Instagram. El futbolista publicó un carrusel con imágenes en las que aparecen disfrutando de viajes, reuniones familiares y momentos junto a sus hijos, además de algunas fotografías en compañía de los padres del delantero.

La publicación estuvo acompañada por una emotiva dedicatoria en la que dejó en claro lo importante que es la modelo brasileña en su vida. “Hoy es el día, cumpleaños de mi maravillosa, de mi compañera de vida, del amor de mi vida. Que los cumplas feliz. Te amo más que ayer y menos que mañana”, escribió el histórico capitán de la selección peruana.

Post en Instagram de Paolo Guerrero por el cumpleaños de Ana Paula Consorte

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES A LA PUBLICACIÓN?

El mensaje del futbolista generó una rápida respuesta entre sus seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con felicitaciones dirigidas a Ana Paula Consorte y mensajes destacando la felicidad que proyecta la pareja en esta nueva etapa.

Entre las personas que también se sumaron a los saludos apareció la influencer Galyna Tymchenko, quien aprovechó la ocasión para enviarle un afectuoso saludo de cumpleaños a la modelo brasileña. Las imágenes compartidas también despertaron comentarios positivos por mostrar escenas familiares y momentos cotidianos que reflejan la unión entre ambos, según recoge La República.

/ JHERSSON

¿CÓMO SE CONFIRMÓ LA RECONCILIACIÓN ENTRE PAOLO Y ANA PAULA?

Aunque durante varias semanas surgieron rumores sobre un posible acercamiento, fue la reciente publicación de Paolo Guerrero la que terminó por confirmar que ambos retomaron su relación.

Las primeras señales habían aparecido en junio, cuando la modelo brasileña publicó una historia de Instagram con una imagen del futbolista durante unos días de descanso. Junto a la fotografía escribió: “Mi amor no sale de vacaciones nunca”, mensaje que fortaleció las versiones sobre una reconciliación. Poco después, ambos también compartieron imágenes de un viaje familiar a Estados Unidos junto a sus hijos, alimentando aún más los comentarios.

La reconciliación llama especialmente la atención porque, a comienzos de marzo, la propia Ana Paula Consorte había confirmado públicamente el fin de su relación con el delantero al afirmar: “No estamos juntos desde hace un tiempo”. En esa oportunidad también aseguró que siempre buscarían mantener una buena relación por el bienestar de sus dos hijos.

Meses después, las publicaciones de ambos dejan en evidencia que decidieron darse una nueva oportunidad.

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