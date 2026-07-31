El emotivo gesto de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte que enamoró a sus seguidores | Composición EC: @guerrero9 / @anapaulaconsorte_
El emotivo gesto de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte que enamoró a sus seguidores | Composición EC: @guerrero9 / @anapaulaconsorte_
Por Redacción EC

Paolo Guerrero volvió a convertirse en protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no por su desempeño en las canchas, sino por un gesto dedicado a Ana Paula Consorte que conmovió a miles de seguidores. El delantero de Alianza Lima aprovechó el cumpleaños de la modelo brasileña para expresarle el cariño que siente por ella mediante un emotivo mensaje acompañado de una recopilación de fotografías de su historia juntos. La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la felicidad que transmite la pareja y celebraron que ambos hayan dejado atrás los momentos que atravesaron meses atrás. Con este romántico detalle, el histórico capitán de la selección peruana reafirmó que vive una nueva etapa junto a la madre de sus hijos, luego de una separación que parecía definitiva.

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