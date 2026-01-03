Angie Jibaja utilizó recientemente sus redes sociales para reconocer públicamente la labor de Romina Gachoy en la crianza y protección de sus hijos, fruto de su pasada relación con Jean Paul Santa María. La exmodelo resaltó el cariño real que la uruguaya, actual pareja del cantante, brinda a los menores, subrayando la importancia de su presencia para la estabilidad de su entorno familiar.

Este acercamiento marca un nuevo capítulo en la relación entre ambas figuras, fundamentado en la gratitud y el bienestar de los pequeños. Tras años de distanciamiento, la artista parece haber encontrado un punto de conciliación orientado a fortalecer los lazos afectivos. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ PALABRAS TUVO ANGIE JIBAJA PARA ROMINA GACHOY?

Durante una reciente transmisión en vivo, la popular ‘Chica de los tatuajes’ no escatimó en elogios hacia Gachoy, valorando el rol activo que desempeña en la vida de sus hijos pese a no ser la madre biológica.

Según la artista, el apoyo de la uruguaya ha superado sus expectativas iniciales, convirtiéndose en un pilar fundamental. “Es linda, tan rápido, todo mi cariño, todo mi amor y todo lo mejor para ella porque está con mis hijos y para mí significa demasiado lo que hace”, expresó con sinceridad ante su público.

Estos elogios se suman a las palabras de gratitud que dio previamente en una entrevista. Durante una intervención en el pódcast ‘Por no decirlo’, Jibaja confesó que el reencuentro con sus herederos, el cual describió como el momento más feliz de su existencia, fue posible gracias a la apertura de Romina. Al respecto, puntualizó: “Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños”.

¿POR QUÉ LA EXMODELO PIDE RESPETO PARA SU CÍRCULO FAMILIAR?

La prioridad de Angie Jibaja en esta etapa es la salud emocional de su familia, razón por la cual ha solicitado a los medios de comunicación y a la opinión pública un alto a las críticas y a la exposición innecesaria. Para la exmodelo, este escudo de privacidad debe extenderse también a la actual pareja de Jean Paul Santa María, a quien ahora considera parte de su núcleo cercano.

“Que ya no toquen más a nuestra familia. Para mí eso también incluye a Romina, es decir, a la familia por parte de mis hijos”, manifestó con determinación en el pódcast ‘Por no decirlo’.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE LA ARTISTA SOBRE LOS NUEVOS COMIENZOS?

Convencida de que el pasado puede quedar atrás, Jibaja manifestó también en el pódcast ‘Por no decirlo’ su firme creencia en la redención y en la posibilidad de mejorar las relaciones humanas a través del respeto mutuo. Con el respaldo de su colega Israel Dreyfus, la figura pública hizo un llamado a dejar de lado los juicios y permitir que las personas demuestren sus cambios positivos.

Bajo esta premisa, Angie abogó por una convivencia en paz y armonía. “Todos tienen derecho a volver a empezar y a tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Hay que dar el beneficio de la duda siempre”, señaló.