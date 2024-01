Comenzó el 2024, y la competencia continúa en “El Gran Chef: Famosos” con ‘La Revancha’. La edición del martes 9 de enero determinó la suerte de Renato Rossini Jr., el carismático y elocuente hijo del actor peruano que en esta ocasión no pudo convencer al jurado mediante la preparación de potajes típicos y veraniegos. Conoce qué dijo tras ser eliminado, cómo lo despidieron y revive cada instante del último episodio que lo tuvo como participante en el reality culinario de Latina.

¿QUÉ DIJO RENATO ROSSINI JR. TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL “GRAN CHEF FAMOSOS: LA REVANCHA”?

Tras su paso por “El Gran Chef: Famosos” 4, y luego de pugnar por un ‘Repechaje’ vía Latina, Renato Rossini Jr. volvió a la carga en diciembre de 2023 para buscar una ‘Revancha’, que algunas semanas después lo vieron caer eliminado mientras competía contra Junior Silva, entre otros participantes.

La edición del martes 9 de enero estuvo protagonizada por el hijo del conocido actor peruano, además de Mayra Goñi, Armando Machuca y el concursante mencionado líneas arriba, con quienes luchó palmo a palmo tratando de agradar el paladar de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y el chef invitado, Khabir Tello.

Chicharrón de calamar con salsa tártara fue el primer reto propuesto por la producción de “El Gran Chef: Famosos”, mientras que un ceviche de erizo terminó por sentenciar la suerte de Renato Rossini Jr. en el reality culinario de manera definitiva.

“Quería agradecer a toda la producción, a tí Peláez, al jurado, por recibirme en la casa del “Gran Chef” que es sinónimo de familia”, arrancó diciendo el popular ‘Fenomenal’ tras quedar afuera de ‘La Revancha’ promovida por él mismo luego de pasar por varias noches de eliminación.

Renato Rossini Jr. continuó dirigiendo un emotivo mensaje hacia el jurado conformado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Khabir Tello, destacando además que la propuesta ofrecida por “El Gran Chef: Famosos” va más allá de entretener, “transmite valores para que los televidentes en casa lo incorporen en su día a día y esa es la responsabilidad principal”.

Asimismo, cada uno de los profesionales en cocina que optaron por salvar a Junior Silva, reconocieron en el joven influencer e hijo del ex Torbellino, a una persona noble, agradable y dispuesto a aprender de cada lección brindada.

CÓMO DESPIDIERON PELÁEZ Y EL JURADO A RENATO ROSSINI JR. DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS: LA REVANCHA”

- José Peláez (Conductor y presentador)

“Te has ganado definitivamente este año un gran espacio en el corazón de los televidentes peruanos, y no solamente en el corazón de ellos, sino en nuestro corazón. De hecho, me atrevería a decir que haz sido una de las grandes revelaciones de la televisión de este año. Gracias por haber compartido con todos nosotros en esta cocina y te deseamos lo mejor, esta siempre será tu casa”

- Giacomo Bocchio (Jurado)

“Eres una persona muy agradable, cuando recibes correcciones las recibes de la mejor manera. Tienes la capacidad, te animo a que sigas cocinando, este programa te ha mostrado como eres. Te vamos a extrañar, muchas gracias por toda la buena onda”

- Khabir Tello (Chef invitado)

“Veo que eres una persona muy noble, una persona con muy buena onda. Acuérdate de algo que dice un cocinero viejo español, cada vez que te sientas desenfocado, triste, ¡COCINA!. Que te vaya muy bien”

- Nelly Rossinelli (Jurado)

“Renatito tú tienes una nobleza, una vibra y una bondad que traspasa las pantallas, y es por eso que te has hecho querer tanto por el público peruano. Te auguro un futurazo en las pantallas, en la televisión, o quien sabe, en las redes, en el cine”

