Tras casi dos años de la partida de uno de los cantantes más importantes del rock peruano, Pedro Suárez Vértiz, quien conmocionó a miles de personas en el país, dejando una huella imborrable en la música peruana. Sus grandes éxitos, como ‘Cuando pienses en volver’ y ‘Me elevé’, vivirán por siempre en los corazones de sus seguidores, quienes seguirán coreando sus canciones y recordando cada una de ellas en fiestas o eventos. En ese sentido, a poco de cumplir un año más de fallecido, Cynthia Martínez, esposa del músico nacional, compartió unas sentidas palabras en sus redes sociales, recordando cuánto lo tiene presente, pese a que ya no se encuentra físicamente a su lado. Este emotivo mensaje fue bien recibido por los seguidores, quienes no tardaron en comentarle frases de apoyo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ EMOTIVO MENSAJE DEDICÓ CYNTHIA MARTÍNEZ A PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ?

El Perú vivió una de las noticias más dolorosas cuando el reconocido músico y cantante Pedro Suárez Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023, debido a un infarto agudo de miocardio. Y es que, a casi dos años de su muerte, su esposa Cynthia Martínez no dudó en utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores una emotiva carta al padre de sus hijos, en la que le cuenta sus experiencias vividas mientras trabajaba con su negocio en un bazar navideño. En la publicación, Cynthia relata las felicitaciones que recibe de numerosas mujeres que se acercan a su puesto para saludarla. Sin embargo, destacó que fueron dos frases en particular las que le generaron mayor alegría, pues en ellas la gente reconoce su nombre y trayectoria.

“Hoy me provocó escribirte para contarte algunas cosas que he vivido este fin de semana. Estuve trabajando en un bazar navideño con mi marca de accesorios @endalperu como siempre lo hacía cuando estabas aquí conmigo. Me llegaron visitas de muchas mujeres que me decían frases muy lindas como ‘te admiro’, ‘amaba a tu esposo’, ‘escuchaba mucho la música de Pedrito’. Hubo dos frases con las que me quedo y te las quería contar, y de paso contarlas a todos los que me están leyendo ahorita. ‘Hola, Cynthia’, sí, esa es una, así de simple y sencillo porque ese pequeño saludo incluyendo mi nombre significa mucho; me hace sentir la cercanía que he desarrollado con la gente que tanto te quiere, amor mío. Y la segunda es: ‘Yo te seguía por tu esposo, pero ahora te sigo por ti’. Imagínate, amor… para mí eso es un lujo. Es que he aprendido del mejor maestro”, escribió Martínez.

¿DE QUÉ MURIÓ PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ?

Pedro falleció a los 54 años luego de pelear contra una enfermedad. Su fallecimiento fue oficializado a través de fuentes de APDAYC. De acuerdo al parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), miembros de dicha institución acudieron hasta su hogar al promediar las 6:55 a.m. Una vez dentro de la casa, los efectivos policiales dialogaron con el hijo mayor del artista. Según la versión de ellos, la muerte de Pedro se habría dado por causas naturales provocadas por la atrofia muscular que padecía.

