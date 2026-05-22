El comediante peruano Cachay vive momentos complicados luego de sufrir una aparatosa caída durante una presentación realizada en la ciudad de Olmos, en Lambayeque. El artista terminó lesionado tras ser empujado por un asistente mientras interactuaba con el público desde las graderías del local donde ofrecía su espectáculo. A raíz del accidente, el humorista sufrió una fractura en la mano y tuvo que someterse a diversas evaluaciones médicas que, según contó, le generaron gastos inesperados en medio de una situación económica difícil. Debido a ello, decidió hacer un emotivo pedido a sus seguidores para recibir apoyo económico y poder continuar con su tratamiento. Mientras tanto, el caso ha generado gran repercusión debido a las declaraciones posteriores del hombre señalado como responsable del incidente. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PEDIDO HIZO CACHAY TRAS SUFRIR EL ACCIDENTE?

Tras la lesión que sufrió en el show, Cachay pidió ayuda económica a las personas que siguen su carrera y explicó que necesita dinero para cubrir medicamentos, pasajes y otros gastos derivados de su tratamiento. El humorista contó que la situación se volvió complicada porque tuvo que asumir varios pagos de emergencia luego de la caída.

“Que me puedan apoyar con algo sería sensacional porque uno necesita para los medicamentos, sabe que nada es gratis en esta vida”, declaró el artista durante una entrevista televisiva. Además, indicó que hasta ese momento ya había gastado cientos de soles en placas y evaluaciones médicas para conocer la gravedad de la fractura.

¿CÓMO OCURRIÓ LA AGRESIÓN DURANTE EL SHOW?

El cómico relató que el incidente ocurrió mientras subía por las graderías e interactuaba con el público presente en el local. Según explicó, previamente había tenido un saludo cordial con el hombre que luego terminó empujándolo de manera inesperada delante de los asistentes.

“En la puerta se acercó, me saludó, ‘hola Cachay’, me dio la mano y subí”, comentó. Después señaló que, cuando ya estaba cerca de los últimos escalones, el sujeto lo lanzó hacia atrás, provocando que perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre otras personas antes de golpearse contra el piso.

Asimismo, el artista agradeció la reacción de algunos asistentes que intentaron amortiguar el impacto para evitar consecuencias aún peores. “La caída ha sido tan fuerte que caí encima de un señor y ahí reboté al cemento”, afirmó.

¿QUÉ DIJO EL HOMBRE ACUSADO DE EMPUJAR A CACHAY?

Días después del incidente, Julio Falla decidió pronunciarse públicamente y aseguró que llegó a un acuerdo económico con el humorista tras lo sucedido durante el show en Olmos. A través de su cuenta de Facebook, el hombre explicó que entregó S/5.000 como apoyo para cubrir parte de los gastos y afirmó que el artista aceptó sus disculpas luego del accidente.

“Dio muestras de ser un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos”, expresó en su publicación. Además, sostuvo que el comediante no necesitaría una operación, como inicialmente se comentó en algunos programas de televisión, y señaló que solo deberá guardar reposo para recuperarse completamente de la lesión en la mano.

En su mensaje, Julio Falla también pidió disculpas públicas por su comportamiento y reconoció que reaccionó impulsivamente durante la presentación. Según explicó, perdió el control debido al mal momento que atravesaba y terminó actuando de manera equivocada frente al público presente en el local Los Algarrobos. El hombre aseguró que lamenta las consecuencias que el incidente generó tanto para la familia del humorista como para la suya, según recoge el diario La República.

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