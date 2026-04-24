A lo largo de los años, Natalia Salas ha sabido consolidar su carrera en la televisión peruana, participando en diversas producciones en las que alcanzó gran popularidad. Entre las más destacadas se encuentran ‘Graffiti’, ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Eres mi bien’, entre otras producciones, así como su participación en programas como ‘El gran chef: Famosos’ y otros proyectos personales. De hecho, su figura adquirió mayor relevancia pública tras compartir su proceso de salud tras ser diagnosticada con cáncer de mama, lo que fortaleció su vínculo con la audiencia. Sin embargo, en los últimos días, la actriz peruana ha llamado la atención de los medos de comunicación y seguidores al contar los momentos más duros que tuvo que atravesar durante la enfermedad. Tras ello, no dudó en dedicar una sentidas y emotivas palabras a su esposo, Sergio Coloma, quien siempre estuvo a su lado cuando enfrentó nuevamente al mal. En el desarrollo de esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

¿QUÉ REVELÓ NATALIA SALAS SOBRE SU RELACIÓN CON SERGIO COLOMA TRAS VOLVER A ENFRENTAR EL CÁNCER?

A través de una entrevista en el programa ‘La verdad a prueba’ de Andrea Llosa, Natalia Salas se presentó para contar más sobre su vida personal y cómo afronta el proceso de cáncer de mama que padece desde hace algunos años. De acuerdo con la actriz, tras la aparición de la enfermedad, su relación con su esposo, Sergio Coloma, se ha puesto a prueba; sin embargo, lejos de afectarla, se ha fortalecido. Como se sabe, la pareja contrajo matrimonio el pasado 5 de noviembre de 2025 en una ceremonia civil y religiosa, acompañado de sus seres queridos. Así, la también presentadora de televisión reveló que no estaba en sus planes convertirse en madre; aunque, tras conocer a su actual pareja, su vida dio un giro inesperado, sobre todo, por la gran conexión que mantienen. De esta manera, no dudó en tener emotivas palabras para el padre de su hijo y considerarlo como el amor de su vida, luego de atravesar difíciles momentos que los mantuvieron más unidos como familia.

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“Yo no soñaba con ser mamá, la maternidad no era parte de mi sueño, yo no crecí jugando con muñecas, eso de que ‘ay qué lindo cuando estaré embarazada’, nunca, de hecho por eso tengo cuatro gatos, yo dije voy a ser la tía chévere de los gatos y se acabó. Hay gente que tiene que remar mucho para mantenerse unida, algo que me ha pasado con Sergio. Si la gente cree en el alma gemela, yo estoy convencida que él es la mía. Yo le pido al mundo, a Dios, me quiero sanar pero no sólo del cáncer, hay un montón de cosas que uno tiene adentro y estas vivencias yo las agradezco porque Sergio es como el resultado de un anhelo, un sueño y oraciones de tener al hombre que yo hoy día tengo al lado, de haber formado una familia con él”, dijo la también cantante.

¿CÓMO ANUNCIÓ NATALIA SALAS EL REGRESO DEL CÁNCER?

En octubre de 2025, Natalia Salas reveló que el cáncer de mama que había superado años atrás reapareció, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras. La detección se produjo durante chequeos médicos preventivos, lo que permitió iniciar el tratamiento de manera temprana. En aquella ocasión, la actriz compartió abiertamente el impacto del diagnóstico. “Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, escribió en redes sociales. También confesó los temores iniciales que le generó la noticia y el proceso de informarse junto a sus médicos. “Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, señaló.