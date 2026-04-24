Por Redacción EC

A lo largo de los años, Natalia Salas ha sabido consolidar su carrera en la televisión peruana, participando en diversas producciones en las que alcanzó gran popularidad. Entre las más destacadas se encuentran ‘Graffiti’, ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Eres mi bien’, entre otras producciones, así como su participación en programas como ‘El gran chef: Famosos’ y otros proyectos personales. De hecho, su figura adquirió mayor relevancia pública tras compartir su proceso de salud tras ser diagnosticada con cáncer de mama, lo que fortaleció su vínculo con la audiencia. Sin embargo, en los últimos días, la actriz peruana ha llamado la atención de los medos de comunicación y seguidores al contar los momentos más duros que tuvo que atravesar durante la enfermedad. Tras ello, no dudó en dedicar una sentidas y emotivas palabras a su esposo, Sergio Coloma, quien siempre estuvo a su lado cuando enfrentó nuevamente al mal. En el desarrollo de esta nota te contamos todos los detalles al respecto.