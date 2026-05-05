En el Perú, ‘La granja VIP’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Pablo Heredia, Samahara Lobatón, Celine Aguirre, Renato Rossini, Gabriela Herrera, Diego Chávarri, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. En ese contexto, una nueva polémica ha surgido entre los participantes Paul Michael y Pamela López, luego de que pongan fin a su historia de amor el último fin de semana. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fueron las fuertes acusaciones que la norteña expuso en vivo sobre el cantante, lo que generó la furia de la popular ‘Tía Lisura’. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ LA ‘TÍA LISURA’ A PAMELA LÓPEZ TRAS EXPONER FUERTES ACUSACIONES SOBRE PAUL MICHAEL?

El último fin de semana, Pamela López puso fin a su relación con Paul Michael una vez más debido a supuestos malos tratos y falta de atención. De acuerdo con la norteña, el chalaco tendría problemas con el alcohol, lo que se vería reflejado en su comportamiento y otras actitudes. Frente a estas declaraciones, la popular ‘Tía lisura’ no tardó en reaccionar y mandar un fuerte mensaje a la también empresaria. La tía del salsero aseguró que estas afirmaciones son falsas y que espera que se trate de un show para llamar la atención del público. Eso no es todo, sostuvo que la actitud de animadora de eventos ha tenido un impacto emocional en su sobrino y en su entorno cercano, por lo que no descartó indagar qué es lo que realmente ocurre en el reality. De esta manera, la familia del salsero indicó que, si se confirma lo dicho por López, no tardará en revelar supuestos secretos de ella que la dejarían mal parada ante los demás.

“Todo lo que veo, no lo puedo creer porque Pamela hace un comentario ahí. Nosotros sabemos que mi sobrino no es alcohólico, toma un vasito y ya se marea, él es ‘pollo’ para tomar. No creo al 100% de lo que está pasando, mi sobrino no es pegalón, nunca le ha puesto un dedo jamás a la Pamela, jamás. Me he quedado sorprendida porque él hace lo que ella dice, cuando salga, voy a conversar con él y ella.Yo no creo que Pamela hable cosas que es mentira, cuando ella sabe que yo voy a arremeter contra ella. Sea adentro, sea afuera, ella sabe que yo la voy a chapar igual para que me diga por qué ha hablado eso de mi sobrino. Tú sabes, Paul, todo lo que sé de Pamela, yo la recontra hundo... si es verdad cómo te está tratando ahí adentro, que se agarre”, dijo la ‘Tía lisura’ a través de Q’ Bochinche.

ADOLFO AGUILAR COMETE ERROR AL AFIRMAR QUE PATI LORENA LO LLEVÓ COMO CONDUCTOR DE ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, Adolfo Aguilar fue presentado como el flamante jale para asumir la conducción del programa en reemplazo de Yaco Eskenazi, quien se retiró debido a proyectos personales. El actor no dudó en agradecer por la oportunidad brindada y se declaró fan del programa. “Estoy agradecido porque estoy aquí parado, porque realmente yo prendo la televisión y me acuesto escuchando ‘La granja’. Es adictivo”, expresó, mientras sus compañeros en el set de televisión lo ovacionaban. Así, tras el programa, Adolfo se presentó en ‘El post show’ para contar un poco más sobre esta nueva experiencia en la pantalla chica, aunque no esperó cometer un tremendo blooper que ha remecido las redes sociales.

Y es que, el artista peruano dejó entrever que Pati Lorena fue quien se comunicó con él para que asuma este reto, generando la sorpresa de Ric La Torre. Sin embargo, tras percatarse del error, el conductor pidió disculpas por el exabrupto, argumentando que se debió a que era su primer programa. “La convocatoria fue muy rápido en realidad. Recibí una llamada lindísima de Pati Lorena, me dijo que habían pensado en mí para esta importante posición y yo la pensé un poquito”, dijo al inicio. Por su parte, el tiktoker cuestionó lo dicho: “¿De Pati Lorena?“, a lo que el actor de 53 años respondió entre risas: ”No, es que acabo de salir del programa, tengo los nombres confundidos. Perdón, perdón, perdón, de Charo Vicentelo. Fe de erratas me confundí pues, acabo de salir de mi primer programa con tanta información", explicó.