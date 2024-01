Latina emite desde mayo de 2023 el formato culinario que revolucionó la televisión peruana bajo un concepto novedoso y exigente. Como parte del éxito alcanzado por “El Gran Chef: Famosos”, resulta imposible no destacar el trabajo realizado por José Peláez, carismático conductor del reality y apasionado por el deporte aunque no siempre fue así, tal y como lo reveló en una reciente entrevista concedida por YouTube. Entérate cuál es la particular razón por la cual el también actor empezó a ejercitarse, correr y luego formar parte de hasta maratones internacionales.

¿CÓMO FUE QUE JOSÉ PELÁEZ EMPEZÓ A SENTIR CONEXIÓN POR EL RUNNING Y CUÁL ES LA PARTICULAR RAZÓN QUE LO TERMINÓ MOTIVANDO A PRACTICARLO?

Con 35 años a cuestas, José Peláez es una de las figuras televisivas de Latina, canal para el cual trabaja actualmente como conductor y presentador de “El Gran Chef: Famosos”, y gracias a ello se ha ganado el cariño de una audiencia que quizá no conoce los detalles acerca de su afición e interés por el running.

Un buen estado de salud representa estabilidad en todo ámbito, y así empezó a sentirlo el carismático actor y exlocutor radial cuyos desafíos también se trasladaron al hecho de, por ejemplo, levantarse temprano e iniciar recorrido trotando.

El conductor de “El Gran Chef: Famosos” emitido por Latina, José Peláez, visitó el set de ‘Habla Serio’ para convertirse en el primer invitado de la segunda temporada de dicho espacio digital de entrevistas, y entre los tantos temas que abordó, hubo uno en particular en la que relató el episodio de transición que vivió pasando de llevar una vida sedentaria a correr maratones largas.

“Hace 7 u 8 años yo estaba en la radio, fue Maicelo el boxeador a la cabina, me hace practicar 3 movimientos así de box, yo me doy cuenta que no podía más”, manifestó inicialmente el popular ‘Gordo’ en “Mañana Te Cuento”, recordando además que por ese entonces fumaba, “salía un montón”.

Finalmente, y gracias a esa entrevista realizada a Jonathan, conocido pugilista peruano, José Peláez decidió contratar a un entrenador profesional de dicho deporte, quien como parte del proceso de calentamiento, “me mandaba a dar vueltas al parque”, dándose cuenta que efectivamente su cuerpo respondía a las exigencias del trajín propio de trotar o correr.

Conforme avanzaban las clases, confiesa haber sentido la necesidad de continuar con la misma rutina, y es así que “poquito a poco, (empecé a dar) una vuelta al parque, cinco vueltas al parque, (hasta que) un día me aburrí de darle vueltas al parque, y (avancé) por el malecón”, llegando a descargarse aplicativos que miden recorridos, y todo lo que conlleva el registro de la actividad que la convirtió en un estilo de vida.

Tras el relato acerca de su incursión en el running como tal, José Peláez manifestó que iniciaría también el camino hacia la emisión de Podcast donde generaría contenido a partir de dicha rutina e incluía viajes al extranjero para participar en maratones, por ejemplo.

¿CÓMO ES EL RUNNING QUE REALIZA JOSÉ PELÁEZ Y LO MUESTRA POR REDES SOCIALES?

Quizá pocos lo tienen referenciado de esta forma, pero José Peláez es un empedernido maratonista y aventurero que no duda en escalar una montaña, correr entre volcanes, y hasta sumergirse en el mar para surfear.

El conductor de “El Gran Chef: Famosos” llevó a cabo un proyecto digital denominado como “A Paso Gacela” en 2020, y a partir de setiembre de 2022 también dirige la “Gacela Podcast”, espacio que promueve el running vía AudioPlayer Radio y su propio canal de YouTube a través del diálogo con figuras representativas del deporte peruano como Luis Guadalupe y ‘Lucho’ Horna, por ejemplo, y artistas como Anna Carina.

Con respecto a sus inicios en medios, recordemos que José Peláez trabajó en “A Dónde!” del canal digital A la Cocina TV (2016), y junto a Joanna Boloña estuvo al frente de “El Tamaño sí importa” en Studio 92 (2015).

¿EN QUÉ PELÍCULAS ACTUÓ JOSÉ PELÁEZ ANTES DE CONDUCIR “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” VÍA LATINA?

“El Gran Chef: Famosos” es un reality culinario que se ha convertido en el preferido de los televidentes, y en gran medida gracias a la conducción llevada a cabo por José Peláez, una reconocida figura de radio, redes sociales, y que también supo demostrar su talento mediante la interpretación de personajes en la pantalla grande.

Con apenas 17 años, el presentador del programa de Latina fue convocado por Eduardo Mendoza de Echave para formar parte de su largometraje que iba a guiar, dirigir y producir por primera ocasión, y que a la vez significaría también el debut actoral como uno de los intérpretes principales.

Junto a Jason Day, Bruno Ascenzo, y Oscar Beltrán, José Peláez conformó el cuarteto de amigos que dio vida a la película erótica y de comedia 100% peruana llamada “Mañana Te Cuento”, producción cinematográfica que se convirtió en una de las más taquilleras del 2005, y que además cuenta con la participación de destacadas actrices como Melania Urbina, Sandra Vergara y Milene Vásquez.

La trama del afamado largometraje que tuvo su secuela 3 años más tarde, se centra en una noche limeña de Halloween y Día de la Canción Criolla donde Manuel, Juan Diego, ‘El Gordo’ (José Peláez) y Efraín, 4 jóvenes que aún no cumplen la mayoría de edad, deciden salir de juerga aunque en el trayecto sufren asaltos y detenciones policiales.

Finalmente, y todos reunidos en la casa de Juan Diego (Jason Day), surge la idea de contratar los servicios de 3 prostitutas para hacer debutar sexualmente al personaje que interpretó Bruno Ascenzo, ‘Manuel’.

Ya para el 2008, “Mañana te cuento 2″ volvería a contar con la actuación de José Peláez, quien tras representar a ‘El Gordo’ por segunda vez consecutiva, desarrollaría 9 años después el papel de ‘Sebastián’ para el film “Aj Zombies!” de Daniel Martín Rodríguez, y “Papá X Tres” terminaría significando su última película de la trayectoria artística que asimismo incluye la serie de comedia “Los Cinéfilos” y la miniserie “Con mi novio no te metas”.

Cabe resaltar, que antes de recibir el llamado de Rayo en la Botella para ser el conductor, presentador y animador de “El Gran Chef: Famosos”, el multifacético actor, locutor y entrevistador peruano de 35 años, trabajó en canales digitales y actualmente utiliza su YouTube para entrevistar a personalidades ligadas al deporte.