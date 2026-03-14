Por Redacción EC

María José Vigil Checa, conocida en el medio del espectáculo como ‘Majo con sabor’, se ha convertido en una de las chefs más conocidas en las redes sociales, debido a que comparte recetas y procesos culinarios de forma natural y auténtica. De hecho, su popularidad aumentó tras presentarse como invitada en programas como ‘El gran chef famosos’ y en canales de streaming como ‘No Somos TV’. Sin embargo, en los últimos días, la influencer se ha mantenido en el ojo público, tanto de la prensa como del público, luego de que revelara que su relación con Gino Assereto se habría visto afectada por la supuesta mala actitud que habría tenido Jazmín Pinedo. Esto habría generado dificultades para poder acercarse a la hija que el modelo peruano tiene en común con la conductora de televisión. De esta manera, las declaraciones de la creadora de contenidos han provocado un remezón en la farándula, al despertar el interés por conocer más detalles íntimos sobre lo que atravesó la pareja en su momento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.