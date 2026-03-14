María José Vigil Checa, conocida en el medio del espectáculo como ‘Majo con sabor’, se ha convertido en una de las chefs más conocidas en las redes sociales, debido a que comparte recetas y procesos culinarios de forma natural y auténtica. De hecho, su popularidad aumentó tras presentarse como invitada en programas como ‘El gran chef famosos’ y en canales de streaming como ‘No Somos TV’. Sin embargo, en los últimos días, la influencer se ha mantenido en el ojo público, tanto de la prensa como del público, luego de que revelara que su relación con Gino Assereto se habría visto afectada por la supuesta mala actitud que habría tenido Jazmín Pinedo. Esto habría generado dificultades para poder acercarse a la hija que el modelo peruano tiene en común con la conductora de televisión. De esta manera, las declaraciones de la creadora de contenidos han provocado un remezón en la farándula, al despertar el interés por conocer más detalles íntimos sobre lo que atravesó la pareja en su momento. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘MAJO CON SABOR’ SOBRE JAZMÍN PINEDO?

Durante el inicio del 2025, ‘Majo con sabor’ mantuvo una relación sentimental con Gino Assereto que llamó la atención de los medios de espectáculos y los propios seguidores. A pesar de que la relación terminó hace unos meses, la popular creadora de contenidos ha revelado detalles íntimos de lo que atravesó cuando era pareja del modelo peruano. En una entrevista para ‘Magaly Medina el podcast’, María José Vigil contó que, durante el romance que mantuvo con el exchico reality, tuvo que lidiar con las actitudes de Jazmín Pinedo, ya que, según relató, nunca recibió una respuesta luego de que optara por escribirle con el objetivo de poder conocer en algún momento a su menor hija. Eso no es todo, la chef lamentó que su noviazgo con el también cantante no pudiera continuar debido a los momentos difíciles que atravesó con la madre de su última hija.

“Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila, diciéndole: ‘Oye, yo vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la posibilidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que si en algún momento se da, que conozca a su hija, ella sepa que soy una buena persona, que jamás vengo a hacer daño a nadie [sic] y no tuve respuesta alguna. Simplemente la respuesta fue problemas. A veces las madres no ayudan. La mamá hace lo que quiere, está con la persona que desea (y no deja que su ex haga lo que quiere). Eso pasa mucho con las mujeres. Quiere todo para ella. (¿Eso te pasó con Gino Assereto?) Un poco. No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren. Eso es bajo”, sostuvo Vigil.

¿CÓMO REACCIONÓ VALENTINO PALACIOS TRAS EL COMUNICADO DE GINO ASSERETO?

Hace algunas semanas, cansado de las especulaciones y cuestionamientos en su vida privada, Gino Assereto utilizó sus redes sociales para instar a sus seguidores a parar con esta broma y así descartar rumores que los vinculaban sentimentalmente con Valentino Palacios. Frente a esta situación, el reconocido tiktoker reapareció en una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial para pronunciarse, fiel a su estilo, a la supuesta relación. En el video, el joven influencer, vestido con un estilo emo, confirmó que nunca existió un romance entre ambos, reafirmando que solo hay una bonita amistad. “Solamente quiero decirles que nunca tuve una relación con Gino, nunca. Soy la negada del Perú en estos momentos. Y sí, me volví emo, congelé mis sentimientos”, conto ante cientos de internautas.